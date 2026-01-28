2025 decemberében a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken 1,4 millió vendég 3,2 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 12, a vendégéjszakáké 9,2 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. 2025. január–decemberben a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 3,2, a külföldieké 12 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit - számolt be gyorsjelentésében a Központi Statisztikai Hivatal.