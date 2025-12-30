Nem született ilyen döntés, ebből következően nem is lesz ilyen halasztás

- a karácsony előtti Kormányinfón Gulyás Gergely kancelláriaminiszter ezzel a mondattal egyértelműsítette, 2026 január elsejétől emelkedik a dohánytermékek jövedéki adója. Nem lesz halasztás, mint az üzemanyag esetében,

tehát drágább lesz a cigaretta jövőre.

A 2026-ra tervezett jövedékiadó-emelések szinte valamennyi dohányterméket érintenek Magyarországon. A NAV adatai szerint a cigaretta tételes adója 32 300 forintról 33 690 forintra nő ezer darabonként, miközben a százalékos adókulcs változatlanul 24 százalék marad. A minimumadó összege azonban szintén emelkedik, 45 200 forintról 47 140 forintra. A szivarka jövedéki adója 5 230 forintról 5 450 forintra módosul ezer darabonként. A finomra vágott dohány, a füst nélküli dohánytermékek, valamint a nikotintartalmú helyettesítő termékek egységesen 1 210 forintos kilogrammonkénti növekedéssel számolhatnak.

A hevített termékek adója szálanként 38 forintról 40 forintra, az e-liquid töltőfolyadéké pedig milliliterenként 36 forintról 38 forintra emelkedik. Az egységesen felfelé módosuló adókulcsok illeszkednek a kormányzat több évre előre meghatározott jövedékiadó-emelési ütemtervéhez. Az intézkedések célja többek között a költségvetési bevételek növelése, valamint az uniós adóminimumok teljesítése, amely a dohánytermékek árát is fokozatosan emeli.

Érdekes, hogy miközben 2025-ben már milliárdos költségvetési hiányt okoz, hogy kevesebb adó érkezik be a cigarettakereskedelem után, jövőre még nagyobb terhet raknának a dohányosok nyakába.

Jövedéki adóból jövőre 1796,3 milliárd forint bevételt tervez a kormányzat, ez a GDP mintegy 1,9 százalékának felel meg. Az összbevétel mintegy 58,2 százalékát teszi ki az üzemanyagok utáni jövedéki adó, miközben minden harmadik forint, a jövedékiadó-bevételek mintegy 32,1 százaléka keletkezik dohánytermékek után. Ezen belül a bevételek mintegy 55,4 százalékát a cigaretták utáni bevételek teszik ki. Ez egyébként azt is jelenti, hogy az alkoholtermékek utáni jövedéki adó mértéke nem éri el a 10 százalékot sem.

Milliárdokra lefordítva: idén úgy tervezte a kormányzat, hogy a cigaretta után 317,8, míg az egyéb dohány termékek után 245,5 milliárd forintnyi jövedéki adó érkezik a költségvetésbe (összesen 563,3 milliárd forint). Ebből november végéig mindössze 468,2 milliárd forint realizálódott, ami nemcsak az idei céltól van százmilliárd forintra, de a tavaly november végi bevételtől is elmarad 44,9 milliárd forinttal.

Ehhez képest jövőre tovább fokozódik az adóprés. Már 579 milliárd forint bevételt vár a gazdasági kormányzat a dohányáruk után 2026-ban (cigaretta 320,5, egyéb dohányáru 258,5 milliárd forint, azaz az alternatív termékek kapcsán várják a nagyobb bevételt).

Ehhez pedig arra lenne szükség, hogy a jelenleginél is nagyobb mennyiségben vásároljanak a magyarok a drágább cigarettából.

Amúgy a dohányzók számára egy esetleges kormányváltás sem hozhat megváltást. Az Index által bemutatott dokumentumok szerint a Tisza Párt a dohánytermékek áfáját 5 százalékkal növelné, így a jelenlegi 27 százalékos áfatartalom 32 százalékra emelkedne. Sőt, a Magyar Péter által nyilvánosságra hozott cáfolatban sem szerepel a jövedéki adó csökkentésére vonatkozó terv.

A helyzetet tovább nehezíti az egyre jelentősebb feketekereskedelem.

Tavaly a KPMG kutatása szerint a magyar költségvetés 175 millió eurónyi adóbevételtől eshetett el csupán a cigaretta feketekereskedelem miatt. Uniós szinten az illegális cigarettakereskedelem, és az azt működtető különböző szervezett bűnözői csoportok csak 2024-ben 19,4 milliárd eurós bevételkiesést okoztak a tagállamok számára; ez 2,7 milliárdos, 16,4 százalékos növekedést jelent az azt megelőző évhez viszonyítva.