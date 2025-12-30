Nem született ilyen döntés, ebből következően nem is lesz ilyen halasztás
- a karácsony előtti Kormányinfón Gulyás Gergely kancelláriaminiszter ezzel a mondattal egyértelműsítette, 2026 január elsejétől emelkedik a dohánytermékek jövedéki adója. Nem lesz halasztás, mint az üzemanyag esetében,
tehát drágább lesz a cigaretta jövőre.
- A 2026-ra tervezett jövedékiadó-emelések szinte valamennyi dohányterméket érintenek Magyarországon. A NAV adatai szerint a cigaretta tételes adója 32 300 forintról 33 690 forintra nő ezer darabonként, miközben a százalékos adókulcs változatlanul 24 százalék marad. A minimumadó összege azonban szintén emelkedik, 45 200 forintról 47 140 forintra. A szivarka jövedéki adója 5 230 forintról 5 450 forintra módosul ezer darabonként. A finomra vágott dohány, a füst nélküli dohánytermékek, valamint a nikotintartalmú helyettesítő termékek egységesen 1 210 forintos kilogrammonkénti növekedéssel számolhatnak.
- A hevített termékek adója szálanként 38 forintról 40 forintra, az e-liquid töltőfolyadéké pedig milliliterenként 36 forintról 38 forintra emelkedik. Az egységesen felfelé módosuló adókulcsok illeszkednek a kormányzat több évre előre meghatározott jövedékiadó-emelési ütemtervéhez. Az intézkedések célja többek között a költségvetési bevételek növelése, valamint az uniós adóminimumok teljesítése, amely a dohánytermékek árát is fokozatosan emeli.
Érdekes, hogy miközben 2025-ben már milliárdos költségvetési hiányt okoz, hogy kevesebb adó érkezik be a cigarettakereskedelem után, jövőre még nagyobb terhet raknának a dohányosok nyakába.
Jövedéki adóból jövőre 1796,3 milliárd forint bevételt tervez a kormányzat, ez a GDP mintegy 1,9 százalékának felel meg. Az összbevétel mintegy 58,2 százalékát teszi ki az üzemanyagok utáni jövedéki adó, miközben minden harmadik forint, a jövedékiadó-bevételek mintegy 32,1 százaléka keletkezik dohánytermékek után. Ezen belül a bevételek mintegy 55,4 százalékát a cigaretták utáni bevételek teszik ki. Ez egyébként azt is jelenti, hogy az alkoholtermékek utáni jövedéki adó mértéke nem éri el a 10 százalékot sem.
Milliárdokra lefordítva: idén úgy tervezte a kormányzat, hogy a cigaretta után 317,8, míg az egyéb dohány termékek után 245,5 milliárd forintnyi jövedéki adó érkezik a költségvetésbe (összesen 563,3 milliárd forint). Ebből november végéig mindössze 468,2 milliárd forint realizálódott, ami nemcsak az idei céltól van százmilliárd forintra, de a tavaly november végi bevételtől is elmarad 44,9 milliárd forinttal.
Ehhez képest jövőre tovább fokozódik az adóprés. Már 579 milliárd forint bevételt vár a gazdasági kormányzat a dohányáruk után 2026-ban (cigaretta 320,5, egyéb dohányáru 258,5 milliárd forint, azaz az alternatív termékek kapcsán várják a nagyobb bevételt).
Ehhez pedig arra lenne szükség, hogy a jelenleginél is nagyobb mennyiségben vásároljanak a magyarok a drágább cigarettából.
Amúgy a dohányzók számára egy esetleges kormányváltás sem hozhat megváltást. Az Index által bemutatott dokumentumok szerint a Tisza Párt a dohánytermékek áfáját 5 százalékkal növelné, így a jelenlegi 27 százalékos áfatartalom 32 százalékra emelkedne. Sőt, a Magyar Péter által nyilvánosságra hozott cáfolatban sem szerepel a jövedéki adó csökkentésére vonatkozó terv.
A helyzetet tovább nehezíti az egyre jelentősebb feketekereskedelem.
Tavaly a KPMG kutatása szerint a magyar költségvetés 175 millió eurónyi adóbevételtől eshetett el csupán a cigaretta feketekereskedelem miatt. Uniós szinten az illegális cigarettakereskedelem, és az azt működtető különböző szervezett bűnözői csoportok csak 2024-ben 19,4 milliárd eurós bevételkiesést okoztak a tagállamok számára; ez 2,7 milliárdos, 16,4 százalékos növekedést jelent az azt megelőző évhez viszonyítva.
Az elmúlt egy hónap fogásai:November 26.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóság pénzügyőrei egy hajnali ellenőrzésen buktatták le az angol rendszámú járműszerelvényt az M5-ös autópályán. Friss festéknyomok árulták el a nagy titkot: a tréler fémváza cigarettával volt kitömve. A csövek mélyéről összesen 1 190 doboz, különféle márkájú, bolgár zárjegyes cigaretta került elő, több mint hárommillió forint értékben. Jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. A férfi több mint négymillió forint bírságra is számíthat.
November 27.
Sarokülő-garnitúrába rejtett, 12 millió forint értékű cigarettaszállítmányt foglaltak le a röszkei pénzügyőrök a határon.
A koszovói rendszámú teherautót a röntgenvizsgálat buktatta le. A szerb sofőr a dokumentumok szerint bútorokat szállított, azonban az ellenőrzést végző pénzügyőr felfigyelt a gyanús árnyaltú képekre a röntgen átvilágítás során. Két ülőbútorból összesen 526 karton, azaz 5 260 doboz koszovói zárjegyes Winston márkájú cigaretta került elő.
December 4.
Előkarácsony a röszkei határkirendeltségen: a pénzügyőrök percekig csomagolták ki, majd szedték darabokra a bútorszállítmányt, amelyet egy szerb rendszámú kisteherautóban fuvaroztak az országba.
A röntgennel átvilágított Renault rakterében, egy fotel kárpitja alatt 2.630 doboz koszovói zárjegyes Winston cigaretta lapult. A sofőr elmulasztotta bejelenteni a 3.156.000 forint értékű dohányterméket, ezért a határkirendeltség munkatársai több mint 11 millió forint vámigazgatási bírság megfizetésére kötelezték.
December 13.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei a reggeli órákban csendesen, de célzottan érkeztek egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei település magánlakásához, ahol egy „dohányműhelyt” találtak.
A 36 éves ingatlantulajdonos a feketepiaci áru és a gépek tulajdonjogát elismerte, de ennél többet nem mondott. Az egyenruhások mintegy 188 kilogramm illegális dohányterméket és gépeket foglaltak le több mint 26 millió forint értékben. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indítottak eljárást. A fiatal nő 20 millió forintnál is több bírságra számíthat.
December 15.
Első ránézésre vastagnak tűntek a télikabátok, amelyeket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei egy bolgár furgon csomagterében találtak – ám hamar kiderült, hogy nem a téli szigetelés tette őket merevvé, hanem a bélésbe varrt csempészcigaretta.
A pénzügyőrök összesen 580 doboz, bolgár zárjegyes cigarettát foglaltak le, több mint 1,5 millió forint értékben. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás.
December 16.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei az M5-ös autópálya Hetényi pihenőjében leplezték le a fagyos titkot, egy bolgár furgon rakterében. Szinte a levegő is megfagyott, amint az összedermedt húst megmozgatták az egyenruhások. A 46 éves váltó sofőr végül bevallotta, hogy a 2 030 doboz, bolgár cigarettát Hollandiában akarta eladni.
A pénzügyőrök a több mint 5,3 millió forint értékű dohányterméket lefoglalták, jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. Az elkövető akár több mint 7 millió forint bírságra is számíthat.
December 17.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága és a Bevetési Igazgatóság közösen „füstölte ki” a feketepiaci árusokat: összesen 7 663 tiltott elektromos cigaretta landolt a hatóság raktárában, csaknem 30 millió forint értékben.
A lakásban tartott helyszíni ellenőrzés során előkerült 1 064 darab e-cigi, 3,5 millió forint készpénz, és egy luxusóra, illetve némi „zöld fűszer” (marihuána) is, amely miatt a pénzügyi nyomozók értesítették a rendőrséget. Két autóban további 2 601 ízesített gőzrudat találtak, magyar zárjegy és termékismertető nélkül – amiről a tulajdonosok nem tudták megmondani, honnan érkezett.
Az akció alkalmával beszerzett információk alapján, az elkövetőkhöz köthető másik telephelyen, még további 3 998 darab eldobható elektromos cigaretta került elő. A költségvetésnek okozott kár ezzel megközelíti a 30 millió forintot.
