Egy 80 éves brit nyugdíjas, John Eric Spiby korábban 2,4 millió fontot nyert a lottón. A nyereményből pedig illegálisan gyógyszereket kezdett el gyártani és árusítani, elsősorban váliumot.

A 288 millió font értékű birodalmat az idős férfi a saját csendes, vidéki otthonából üzemeltette központilag Wigan közelében. A boltoni koronabíróságon ugyan tagadta, hogy tudott volna bármilyen összeesküvésről, de a tárgyalás után a bíróság bűnösnek találta C osztályú kábítószer előállítása és C osztályú kábítószer szállítására irányuló összeesküvés vádjában – írja a Guardian.

Emellett két rendbeli lőfegyver- és lőszer-birtoklás, valamint igazságszolgáltatás akadályozása miatt is bűnösnek találták, ezekkel együtt pedig 16 év 6 hónapos börtönbüntetésre ítélték.

Az idős férfi még 2010-ben lett lottónyertes, ezután építette fel drogbirodalmát, melynek során többmillió diazepamnak, más néven váliumnak tűnő tablettával árasztotta el a régiót. Rajta kívül még négy férfit tartóztattak le, köztük a saját fiát.

A bíró a tárgyalások alkalmával többször is utalt a bűncselekmény nagyságrendjére, és kijelentette, hogy meglátása szerint ez a rendőrség által feltárt legnagyobb ilyen jellegű kábítószer-gyártás.

A tárgyaláson elhangozz, hogy Spiby egyszer egy bűntársaival folytatott csoportos chat-ben eldicsekedett azzal, hogy jobb lesz, ha Jeff Bezos és Elon Musk vigyáznak magukra.