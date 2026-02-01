Egy 80 éves brit nyugdíjas, John Eric Spiby korábban 2,4 millió fontot nyert a lottón. A nyereményből pedig illegálisan gyógyszereket kezdett el gyártani és árusítani, elsősorban váliumot.
A 288 millió font értékű birodalmat az idős férfi a saját csendes, vidéki otthonából üzemeltette központilag Wigan közelében. A boltoni koronabíróságon ugyan tagadta, hogy tudott volna bármilyen összeesküvésről, de a tárgyalás után a bíróság bűnösnek találta C osztályú kábítószer előállítása és C osztályú kábítószer szállítására irányuló összeesküvés vádjában – írja a Guardian.
Kapcsolódó
Emellett két rendbeli lőfegyver- és lőszer-birtoklás, valamint igazságszolgáltatás akadályozása miatt is bűnösnek találták, ezekkel együtt pedig 16 év 6 hónapos börtönbüntetésre ítélték.
Az idős férfi még 2010-ben lett lottónyertes, ezután építette fel drogbirodalmát, melynek során többmillió diazepamnak, más néven váliumnak tűnő tablettával árasztotta el a régiót. Rajta kívül még négy férfit tartóztattak le, köztük a saját fiát.
A bíró a tárgyalások alkalmával többször is utalt a bűncselekmény nagyságrendjére, és kijelentette, hogy meglátása szerint ez a rendőrség által feltárt legnagyobb ilyen jellegű kábítószer-gyártás.
A tárgyaláson elhangozz, hogy Spiby egyszer egy bűntársaival folytatott csoportos chat-ben eldicsekedett azzal, hogy jobb lesz, ha Jeff Bezos és Elon Musk vigyáznak magukra.
Titkos gyárak, emberkereskedelem, közösségi terjesztés: új korszakot él a dohányfeketepiacAz Economx cikksorozatban járja körül az illegális dohánytermék-kereskedelem európai és hazai helyzetét. A három részes anyag a KPMG friss jelentésének adataira és iparági forrásokra támaszkodva mutatja be a feketepiac méreteit, az állami szabályozási válaszokat, valamint a szervezett bűnözés működését és alkalmazkodóképességét.
Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!