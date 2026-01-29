Egyre többen jelzik az amerikai TikTok felhasználói közül, hogy több dolog is finoman szólva megváltozott, amióta amerikai többségi tulajdonba került a platform.

A felhasználók arról számolt be, hogy például az üzeneteikbe nem tudják beírni az Epstein szót, és azzal vádolják a platformot, hogy elnyomja a Donald Trumpot bíráló tartalmakat.

Mindez kevesebb mint egy héttel azután jelentkezett az amerikaiaknál, hogy a TikTok amerikai üzletága egy Trumphoz hűséges befektetői csoport többségi tulajdonába került.

A felhasználók állítása szerint a tulajdonosváltás óta az ICE razziáiról és a minneapolisi tüntetésekről szóló videókat is cenzúrázták – írja az Independent.

Gavin Newson kaliforniai kormányzó kijelentette, vizsgálja, hogy a TikTok megsérti-e a törvényeket tartalomcenzúrázási gyakorlatával. Scott Wiener demokrata szenátor arról számolt be, hogy az ICE beperléséről szóló egyik videóját a TikTok eltávolította.