Egyre többen jelzik az amerikai TikTok felhasználói közül, hogy több dolog is finoman szólva megváltozott, amióta amerikai többségi tulajdonba került a platform.
A felhasználók arról számolt be, hogy például az üzeneteikbe nem tudják beírni az Epstein szót, és azzal vádolják a platformot, hogy elnyomja a Donald Trumpot bíráló tartalmakat.
Mindez kevesebb mint egy héttel azután jelentkezett az amerikaiaknál, hogy a TikTok amerikai üzletága egy Trumphoz hűséges befektetői csoport többségi tulajdonába került.
A felhasználók állítása szerint a tulajdonosváltás óta az ICE razziáiról és a minneapolisi tüntetésekről szóló videókat is cenzúrázták – írja az Independent.
Gavin Newson kaliforniai kormányzó kijelentette, vizsgálja, hogy a TikTok megsérti-e a törvényeket tartalomcenzúrázási gyakorlatával. Scott Wiener demokrata szenátor arról számolt be, hogy az ICE beperléséről szóló egyik videóját a TikTok eltávolította.
Megmenekült a TikTok Amerikában, közös vállalkozást alapítottakDonald Trump és a TikTok csütörtökön bejelentették, hogy a vállalat közös vállalkozást hozott létre, hogy a platform továbbra is működhessen az Egyesült Államokban. Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább.
