Nem elszigetelt üzemzavarokról van szó, hanem rendszerszintű problémáról: Ukrajnában egyszerre esik ki az áramszolgáltatás és a vízellátás, miközben az éjszakai hőmérséklet több helyen mínusz 20 fok körül alakul. Közben

Kijev teljes területén megszűnt a vezetékes vízellátás, az áram pedig csak szakaszosan érhető el.

– közölte az ukrán 24-es csatorna.

Az ukrán energiaügyi tárca szerint országos szintű túlterhelés alakult ki, a hálózat több ponton egyszerre sérült meg. A javításokat lassítja a fagy, miközben a fogyasztás a fűtési szezon közepén a maximum közelében jár. A hivatalos közlések már nem órákban mérik a helyreállítást: egyes térségekben napokra, máshol még hosszabb időre számolnak.

Az ipari termelés akadozik, üzemek állnak le, a szolgáltatások egy része nem tud működni stabil energia- és vízellátás nélkül. A vállalkozásoknak tartalék generátorokra kell átállniuk, ahol ez egyáltalán lehetséges – jóval magasabb költségek mellett.

A vízellátás kiesése különösen érzékenyen érinti a gazdaságot. Kórházak, élelmiszer-feldolgozók, vendéglátóhelyek és közintézmények kényszerülnek vészmegoldásokra, amelyek csak rövid ideig tarthatók fenn.

A szakértők szerint a mostani helyzet komoly humanitárius krízist jelent. A fűtetlen lakásokban gyorsan romlik az emberek egészségi állapota, az idősek és a gyerekek különösen veszélyeztetettek. Több helyen ideiglenes melegedőket nyitottak, de ezek kapacitása korlátozott.

A kijevi, a zsitomiri és a harkivi területeken rendkívüli vészhelyzeti áramszüneti ütemtervet dolgoztak ki. Az Ukrenergo energetikai mérnökei most is dolgoznak az áramszolgáltatás helyreállításán. Az áramszolgáltatás a következő órákban helyreáll - jelezte Denisz Smihal ukrán energiaügyi miniszter .



