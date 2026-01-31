Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök rendezvényén a cigánysággal való együttműködésről beszélve hangsúlyozta: a kormány 2010 óta következetesen azon az állásponton van, hogy a felemelkedés kulcsa a munka és az oktatás, miközben az autóipar jövőjétől a rezsicsökkentésen át a belső feszültségekig több kényes témát is érintett.

Orbán Viktor felidézte, hogy Hatvannal nem indult zökkenőmentesen a kapcsolata, a város korábban elutasította a Fideszt, de 2010 után „egymásra találtak”. Emlékeztetett: a Hatvani Kórház felújítása mellett a város pénzügyi helyzete is rendeződött, 2011-ben 1,4 milliárd forintnyi adósságot vállalt át az állam. A munkanélküliség csökkent, az autótulajdonosok száma nőtt – „önök sem jártak rosszul” – fogalmazott.

A miniszterelnök a cigánysághoz szólva arról beszélt, hogy az együttműködést fenn kell tartani, de csak azokkal, akik hajlandók tenni is érte.

Olyan sorsotok lesz, amilyet választotok magatoknak, és amiért megdolgoztok

– fogalmazott Orbán Viktor, egyértelművé téve, hogy az állam nem kényszeríthet senkit a polgárosodásra, de a feltételeket biztosítja azok számára, akik élni akarnak vele.

A kormányfő arra figyelmeztetett, hogy nem szabad felülni provokációknak, és nem szabad engedni annak, hogy közösségeket egymás ellen fordítsanak. Szerinte a feszültségek szítása csak bajhoz vezethet, ezért nyugalomra és felelősségteljes gondolkodásra van szükség.

Lázár János: Szeretném megkövetni a cigány magyar honfitársaimat A Digitális Polgári Körök kaposvári gyűlésén többek között Lázár János építési és közlekedési miniszter is beszédet mondott, amelyben igyekezett helyre tenni a pár napja tett botrányos kijelentését. >>>

Orbán Viktor hangsúlyozta: a 2010-ben kötött társadalmi megállapodás lényege változatlan. A kormány munkalehetőségekkel, képzéssel és oktatással segíti a cigányságot, a kérés pedig továbbra is az, hogy ezekkel a lehetőségekkel éljenek: dolgozzanak, taníttassák a gyermekeiket, és tartsák be a közösségi együttélés szabályait.

A miniszterelnök szavai szerint a felelősség közös, de a döntések személyesek. Az állam irányt mutat és eszközöket ad, de a jövőt mindenkinek saját maga alakítja – és viseli annak következményeit is.