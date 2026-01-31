A mostani leállás várhatóan csak rövid ideig tart, és az amerikaiak többsége valószínűleg alig érzékeli a hatását. A hétvégén dolgozó szövetségi alkalmazottak – köztük a katonák és a légiforgalmi irányítók – nélkülözhetetlennek számítanak, ezért munkájukat továbbra is folytatják.

A költségvetés körüli válság azt követően robbant ki, hogy a Border Patrol különleges ügynökei Minneapolisban megölték Alex Prettit, egy amerikai állampolgárt.

A demokraták erre válaszul megtagadták a Belbiztonsági Minisztérium finanszírozásának megújítását, amíg nem vezetnek be új korlátozásokat a bevándorlási hatóságok működésére.

Követeléseik között szerepel a testkamerák kötelező használata, a bírósági végzések előzetes beszerzésének előírása, valamint az ügynökök arceltakarásának és a tömeges razziáknak a tiltása.

A vita fókuszában az áll, hogy a republikánusok egy nagyszabású csomag részeként kezelték volna több terület mellett a Belbiztonsági Minisztérium (Department of Homeland Security, DHS) büdzséjét is, a demokraták azonban ezt vállalhatatlannak tartották.

Január 25-én Chuck Schumer, a demokraták szenátusi frakcióvezetője bejelentette, hogy blokkolni fogja a republikánusok által tervezett nagy költségvetési csomagot, ha abból nem veszik ki a DHS-finanszírozást.

Trump és Schumer végül csütörtökön egyezségre jutottak. A megállapodás szerint a Belbiztonsági Minisztérium két hétre kap forrást, miközben folytatják az egyeztetéseket, a kormányzat többi részét érintő, szeptember 30-ig szóló finanszírozási tervet pedig a republikánusok és a demokraták egyaránt jóváhagyták.

A megállapodást a Szenátus már pénteken jóváhagyta, a Képviselőház azonban még nem adta hozzájárulását, ezért aktiválódott a részleges leállás.

Ez már a második alkalom, hogy a kongresszus nem tudja határidőre biztosítani a kormányzat finanszírozását, amióta Trump visszatért hivatalába – számolt be róla a Bloomberg nyomán a Portfolio.