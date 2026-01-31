Robbanásokról számoltak be legalább hét iráni városból. Különböző médiajelentések szerint a robbanások 2026. január 31-én, szombaton történtek a fővárosban, Teheránban, valamint Parandban, Tabrizban, Qomban, Ahvázban, Natanzban és Bandar-Abbászban.

A török ​​Anadolu hírügynökség szerint legalább öt ember meghalt és 14-en megsérültek a robbanásokban. Az iráni kormány azonban egyelőre nem erősítette meg ezeket az adatokat.

A CNN jelentése szerint egy amerikai tisztviselő azt mondta, hogy a robbanások semmilyen kapcsolatban nem álltak az amerikai hadsereg akciójával. Egy izraeli tisztviselő azt is kijelentette, hogy Izraelnek nincs köze az incidenshez.

Az iráni Tasnim hírügynökség tagadta a közösségi médiában megjelent értesüléseket, miszerint a Forradalmi Gárda haditengerészetének parancsnokát vették célba – számolt be róla az India.com