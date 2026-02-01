A miniszterelnök bankszámláján lévő megtakarítás apadt az elmúlt években: 2024-ben még 10 millió forint volt a feleségével, Lévai Anikóval közös hitelintézeti számlakövetelésük, ami tavaly már csak 5,7 millió forintot tett ki. A kormányfő ingatlanvagyona nem változott: továbbra is egy 2079 négyzetméteres felcsúti ház és felerészben egy XII. kerületi, 233 négyzetméteres ingatlan kötődik a nevéhez, emellett a friss vagyonnyilatkozat szerint nem rendelkezik nagy értékű ingósággal.

Ami a jövedelmét illeti, Orbán Viktor miniszterelnökként és országgyűlési képviselőként is a negyedik kategóriába tartozik: bruttó 7,24 millió forintos havi fizetése márciustól meghaladhatja a 8 millió forintot, míg a pártelnöki pozícióját díjazás nélkül tölti be.

Sulyok gyűjtöget, Lázár újabb ingatlant vett

Sulyok Tamás köztársasági elnök szorgosan gyűjtöget nyugdíjas éveire: nyugdíj-előtakarékossági (NYESZ) számláján 16,2 millió forintja van, kötvényben pedig 77 millió forintot tart – derül ki az Index összefoglalójából.

A miniszterek közül Lázár Jánosnak 19 pótlap kellett a teljes nyilatkozathoz, amiből kiderül, hogy 220 millió forint tartozása mellett 46 ingatlannal rendelkezik, ehhez az építésügyi és közlekedési tárca vezetője 2025-ben vásárolt egy újabb, 60 négyzetméteres társasházi lakást Budapest belvárosában – mutat rá a 24.hu.

Ezzel együtt egy Audi All Road és egy Mini Cooper Cabrió autóval rendelkezik, védett műalkotásként pedig – műtárgyak és festmények mellett – egy kézirattal és egy karosszékkel, ami Gróf Széchenyi Zsigmondé volt. Lázár készpénzben 40 millió, míg értékpapírban 100 millió forintot birtokol, míg a hitelintézetekkel szemben – a megelőző évhez hasonlóan – 160 millió forinttal tartozik, magánszemélyeknek pedig 60 millióval.

Lantosnak Suzukija van, a kabinetfőnök mellékese tetemes

Ennek ellenére feltehetően nem ő a leggazdagabb miniszter, hanem Lantos Csaba, aki egy Suzuki Swift kíséretében 279 millió forintos takarékbetétben elhelyezett megtakarítást jegyez, devizában 325 milliót, míg értékpapírokban és egyéb befektetésekben (részvény, kötvény, ETF, PMÁP) nagyjából további 1,16 milliárd forintot kezel az energiaügyi miniszter.

Rogán Antal sem panaszkodhat: továbbra is résztulajdonosa Szakonyfalu környékén szántóknak, erdőknek és réteknek, míg az előző évekhez hasonlóan a parlament egyik legmagasabb mellékjövedelmét tudhatja magáénak – találmányhasznosítási díjazása havonta 25 millió forint. Emellett a miniszterelnök kabinetfőnökének megtakarítása a feleségével közös értékpapírszámláján 750 millió forintot tesz ki, és 105 millió forint hitelintézeti számlakövetelést tartanak számon.

Gulyás állampapírt tart, a külügyér a szüleinek tartozik

Gulyás Gergely továbbra is tulajdonol két XI. kerületi ingatlant, a Miniszterelnökség vezetőjeként Bónusz Magyar Állampapírban változatlanul 19,9 millió forintja van, banki megtakarítása 14,7 millió forint, és nincs tartozása.

Szíjjártó Péter külügyminiszter viszont továbbra is tartozik a szüleinek 30 millió forinttal, miközben résztulajdonosa egy győri ingatlannak, egy dunakeszi lakóháznak, valamint tulajdonosa egy balatonedericsi üdülőnek. Emellett részben egy balatonedericsi zárt kertet és egy három helyrajzi számmal rendelkező területet, továbbá 66 millió forintnyi megtakarítást is jegyez.

Eltörpül a honvédelmi fizetés, Nagy biztosításokba fektetett

A nemzetgazdasági miniszter megtakarításai jelentősen átalakultak: Magyar Állampapírban 60 millió forintot tart, emellett 30 millió forintja van balesetbiztosításra, 20 milliója egészségbiztosításra és 50 milliója életbiztosításban. Nagy Mártonnak négy ingatlana van, ezekből egy 89 négyzetméteres II. kerületi lakásnak az egyedüli tulajdonosa, míg készpénzben kétmillió forintot tart, banki megtakarításban hétmilliót, továbbá csaknem 55 ezer forintja van önkéntes nyugdíjpénztárban.

Ugyancsak a vagyonosabbak közé tartozik a honvédelmi miniszter: Szalay-Bobrovniczky Kristóf 2025-ben négy szőlőt vásárolt Badacsonytomajban, de megvált több ingatlantól például Tabajdon és Káptalantóton. Vagyonnyilatkozatában bruttó 942 millió forint osztalékelőleget jegyez, az életbiztosítása 3,9 millióról 4,3 millióra nőtt, a megtakarításai viszont a korábbi 285 millióról 11 millióra csökkentek, ami devizában további 1,1 milliót tesz ki. A honvédelmi fizetés eltörpül egyéb jövedelmei mellett: a London Capital Zrt. 100 százalékos részvényeseként havonta 79 millió, az SBA Invest Kft. kedvezményezettjeként havi 39 millió forintot keresett, eközben 51 millió forintos hiteltartozásából két és fél milliót törlesztett, bár van több mint 100 millió forintos kintlévősége.

Magyar Péter többektől kapott kölcsön