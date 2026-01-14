A kormány szerint a dohánytermékek árának túlzott emelése a feketepiac növekedéséhez vezethet – ismerte el Lázár János építési és közlekedési miniszter az utolsó miniszteri sajtótájékoztatóján az Economx kérdésére. A tárcavezető szerint Magyarország már most is a határon van.

Lázár János: a magas cigarettaár feketekereskedelemhez vezethet

„A probléma az, hogy ha a környező országokban olcsóbb a cigaretta, mint Magyarországon, vagy hazánkban aránytalanul drága, akkor növekedni fog a feketekereskedelem, és növekedni fog az illegális gyártás” - fogalmazott.

A miniszter szerint az árérzékenység magas:

jelenleg több mint kétmillió ember dohányzik rendszeresen, és használ hagyományos dohányterméket (cigarettát) Magyarországon, és ez a csoport különösen érzékeny az áremelésekre.

„Ez a több mint kétmillió ember árérzékeny, ami azt jelenti, hogy ha túl drága a cigaretta, akkor növekszik a feketepiac. Én azt mondom, hogy mindenhol Európában 10–15 százalék a feketepiac aránya. Ha átlépjük a 20-at, akkor az már egy probléma. Most a határán vagyunk” - magyarázta Lázár János.

A NAV adatai alapján nemcsak a csempészet jelent kockázatot, hanem a hazai gyártás is.

„A feketekereskedelem azt jelenti, hogy feketén behoznak az országba olcsóbb cigarettát, és azt piacra dobják, de vannak hazánkban illegális gyártókapacitások. Budapest mellett is elképesztő mennyiségű legyártott cigarettát foglal le a NAV” - mutatott rá.

Lázár János szerint a piaci folyamatokat nem kizárólag a magyar kormány szabályozza, a jövedéki adó mértékét uniós előírások is befolyásolják. Mint mondta:

„Az inflációs emelésen túl van még a dohányirányelv, ami egy uniós irányelv. Ez határozza meg, hogy Magyarországon mennyi lehet a cigaretta, a vágott dohány ára. Azt Brüsszelben határozzák meg, és az adópolitikai kérdésekben Brüsszelben döntenek, egy adott sávban kell maradni.”

A miniszter Brüsszel felelősségét is hangsúlyozta:

Magyarországtól Brüsszel megpróbálja kikényszeríteni az adóemelést. Brüsszel ennél jobban adóztatná a cigarettát. De a kormány megpróbál ennek ellenállni. Az a kérdés, hogy Brüsszel akar-e nagyobb emelést. Ha az Európai Bizottság azt mondja, hogy emelni kell a dohánytermékek jövedéki adóját, akkor lesz nagyobb feketekereskedelem. Ha nem, akkor nem.

A hazai helyzetről szólva a miniszter kiemelte:

„ma már a hazai feketegyártás nagyobb kockázat, nagyobb probléma, mint a csempészet.”

Pest vármegyei rendőrök és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai dolgoznak Vecsésen, ahol tetten értek egy 67 éves és egy 34 éves férfit, amikor a hat millió forintot érő, zárjegy nélküli cigaretta cserélt gazdát 2023. szeptember 20-án. Kép: MTI , Mihádák Zoltán

Ennek ellenére emelkedett a dohánytermékek jövedéki adója

Lázár János figyelmeztetése ellenére a kormány 2026. január 1-jétől tovább emelte a dohánytermékek jövedéki adóját – derült ki korábbi cikkünkből. A tervezett emelés szinte valamennyi dohánytermékre kiterjed, és az intézkedés illeszkedik a kormányzat több évre előre meghatározott jövedékiadó-emelési ütemtervéhez.

A NAV adatai szerint:

a cigaretta tételes jövedéki adója ezer darabonként 32 300 forintról 33 690 forintra nő,

a minimumadó 45 200 forintról 47 140 forintra emelkedik,

a szivarka adója 5230 forintról 5450 forintra változik ezer darabonként.

A hevített dohánytermékek adója szálanként 38 forintról 40 forintra, az e-liquid töltőfolyadéké milliliterenként 36 forintról 38 forintra nő. A finomra vágott dohány és a nikotintartalmú helyettesítő termékek esetében az emelés egységesen 1210 forint kilogrammonként.

A 2026-os költségvetés 1796,3 milliárd forintos jövedékiadó-bevétellel számol, ennek:

58,2 százaléka az üzemanyagokhoz kötődik,

32,1 százaléka dohánytermékekhez,

utóbbin belül 55,4 százalékot a cigaretta tesz ki.

Ez a gyakorlatban 320,5 milliárd forintot jelent a cigaretta, és 258,5 milliárdot az egyéb dohánytermékek után – vagyis összesen 579 milliárd forintot.

A 2025-ös évben viszont már most látszik a visszaesés: november végéig mindössze 468,2 milliárd forint realizálódott dohánytermékekből, ami 100 milliárd forinttal elmarad az éves céltól, és 44,9 milliárddal a tavalyi szint alatt van.

A jövőbeli kormányváltás sem hozna könnyítést. A Tisza Párt által javasolt dokumentumok szerint a dohánytermékek áfáját 27-ről 32 százalékra emelnék. A nyilvánosságra hozott cáfolatokban sem szerepel jövedékiadó-csökkentési szándék.

A feketekereskedelem szerepe eközben tovább erősödik. A KPMG becslése szerint 2023-ban 175 millió eurónyi adóbevételtől esett el a magyar költségvetés a cigarettacsempészet miatt. Az Európai Unióban 2024-ben az illegális kereskedelem 19,4 milliárd euró veszteséget okozott a tagállamoknak – 2,7 milliárddal többet, mint az előző évben.