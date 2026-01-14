A kormány szerint a dohánytermékek árának túlzott emelése a feketepiac növekedéséhez vezethet – ismerte el Lázár János építési és közlekedési miniszter az utolsó miniszteri sajtótájékoztatóján az Economx kérdésére. A tárcavezető szerint Magyarország már most is a határon van.
Lázár János: a magas cigarettaár feketekereskedelemhez vezethet
„A probléma az, hogy ha a környező országokban olcsóbb a cigaretta, mint Magyarországon, vagy hazánkban aránytalanul drága, akkor növekedni fog a feketekereskedelem, és növekedni fog az illegális gyártás” - fogalmazott.
A miniszter szerint az árérzékenység magas:
jelenleg több mint kétmillió ember dohányzik rendszeresen, és használ hagyományos dohányterméket (cigarettát) Magyarországon, és ez a csoport különösen érzékeny az áremelésekre.
„Ez a több mint kétmillió ember árérzékeny, ami azt jelenti, hogy ha túl drága a cigaretta, akkor növekszik a feketepiac. Én azt mondom, hogy mindenhol Európában 10–15 százalék a feketepiac aránya. Ha átlépjük a 20-at, akkor az már egy probléma. Most a határán vagyunk” - magyarázta Lázár János.
A NAV adatai alapján nemcsak a csempészet jelent kockázatot, hanem a hazai gyártás is.
„A feketekereskedelem azt jelenti, hogy feketén behoznak az országba olcsóbb cigarettát, és azt piacra dobják, de vannak hazánkban illegális gyártókapacitások. Budapest mellett is elképesztő mennyiségű legyártott cigarettát foglal le a NAV” - mutatott rá.
Lázár János szerint a piaci folyamatokat nem kizárólag a magyar kormány szabályozza, a jövedéki adó mértékét uniós előírások is befolyásolják. Mint mondta:
„Az inflációs emelésen túl van még a dohányirányelv, ami egy uniós irányelv. Ez határozza meg, hogy Magyarországon mennyi lehet a cigaretta, a vágott dohány ára. Azt Brüsszelben határozzák meg, és az adópolitikai kérdésekben Brüsszelben döntenek, egy adott sávban kell maradni.”
A miniszter Brüsszel felelősségét is hangsúlyozta:
Magyarországtól Brüsszel megpróbálja kikényszeríteni az adóemelést. Brüsszel ennél jobban adóztatná a cigarettát. De a kormány megpróbál ennek ellenállni. Az a kérdés, hogy Brüsszel akar-e nagyobb emelést. Ha az Európai Bizottság azt mondja, hogy emelni kell a dohánytermékek jövedéki adóját, akkor lesz nagyobb feketekereskedelem. Ha nem, akkor nem.
A hazai helyzetről szólva a miniszter kiemelte:
„ma már a hazai feketegyártás nagyobb kockázat, nagyobb probléma, mint a csempészet.”
Ennek ellenére emelkedett a dohánytermékek jövedéki adója
Lázár János figyelmeztetése ellenére a kormány 2026. január 1-jétől tovább emelte a dohánytermékek jövedéki adóját – derült ki korábbi cikkünkből. A tervezett emelés szinte valamennyi dohánytermékre kiterjed, és az intézkedés illeszkedik a kormányzat több évre előre meghatározott jövedékiadó-emelési ütemtervéhez.
A NAV adatai szerint:
- a cigaretta tételes jövedéki adója ezer darabonként 32 300 forintról 33 690 forintra nő,
- a minimumadó 45 200 forintról 47 140 forintra emelkedik,
- a szivarka adója 5230 forintról 5450 forintra változik ezer darabonként.
A hevített dohánytermékek adója szálanként 38 forintról 40 forintra, az e-liquid töltőfolyadéké milliliterenként 36 forintról 38 forintra nő. A finomra vágott dohány és a nikotintartalmú helyettesítő termékek esetében az emelés egységesen 1210 forint kilogrammonként.
A 2026-os költségvetés 1796,3 milliárd forintos jövedékiadó-bevétellel számol, ennek:
- 58,2 százaléka az üzemanyagokhoz kötődik,
- 32,1 százaléka dohánytermékekhez,
- utóbbin belül 55,4 százalékot a cigaretta tesz ki.
Ez a gyakorlatban 320,5 milliárd forintot jelent a cigaretta, és 258,5 milliárdot az egyéb dohánytermékek után – vagyis összesen 579 milliárd forintot.
A 2025-ös évben viszont már most látszik a visszaesés: november végéig mindössze 468,2 milliárd forint realizálódott dohánytermékekből, ami 100 milliárd forinttal elmarad az éves céltól, és 44,9 milliárddal a tavalyi szint alatt van.
A jövőbeli kormányváltás sem hozna könnyítést. A Tisza Párt által javasolt dokumentumok szerint a dohánytermékek áfáját 27-ről 32 százalékra emelnék. A nyilvánosságra hozott cáfolatokban sem szerepel jövedékiadó-csökkentési szándék.
A feketekereskedelem szerepe eközben tovább erősödik. A KPMG becslése szerint 2023-ban 175 millió eurónyi adóbevételtől esett el a magyar költségvetés a cigarettacsempészet miatt. Az Európai Unióban 2024-ben az illegális kereskedelem 19,4 milliárd euró veszteséget okozott a tagállamoknak – 2,7 milliárddal többet, mint az előző évben.
Az elmúlt időszak fogásai:
2025. november 26.A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóság pénzügyőrei egy hajnali ellenőrzésen buktatták le az angol rendszámú járműszerelvényt az M5-ös autópályán. Friss festéknyomok árulták el a nagy titkot: a tréler fémváza cigarettával volt kitömve. A csövek mélyéről összesen 1 190 doboz, különféle márkájú, bolgár zárjegyes cigaretta került elő, több mint hárommillió forint értékben. Jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. A férfi több mint négymillió forint bírságra is számíthat.
November 27.Sarokülő-garnitúrába rejtett, 12 millió forint értékű cigarettaszállítmányt foglaltak le a röszkei pénzügyőrök a határon.
A koszovói rendszámú teherautót a röntgenvizsgálat buktatta le. A szerb sofőr a dokumentumok szerint bútorokat szállított, azonban az ellenőrzést végző pénzügyőr felfigyelt a gyanús árnyaltú képekre a röntgen átvilágítás során. Két ülőbútorból összesen 526 karton, azaz 5 260 doboz koszovói zárjegyes Winston márkájú cigaretta került elő.December 4.Előkarácsony a röszkei határkirendeltségen: a pénzügyőrök percekig csomagolták ki, majd szedték darabokra a bútorszállítmányt, amelyet egy szerb rendszámú kisteherautóban fuvaroztak az országba.
A röntgennel átvilágított Renault rakterében, egy fotel kárpitja alatt 2.630 doboz koszovói zárjegyes Winston cigaretta lapult. A sofőr elmulasztotta bejelenteni a 3.156.000 forint értékű dohányterméket, ezért a határkirendeltség munkatársai több mint 11 millió forint vámigazgatási bírság megfizetésére kötelezték.December 13.A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei a reggeli órákban csendesen, de célzottan érkeztek egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei település magánlakásához, ahol egy „dohányműhelyt” találtak.
A 36 éves ingatlantulajdonos a feketepiaci áru és a gépek tulajdonjogát elismerte, de ennél többet nem mondott. Az egyenruhások mintegy 188 kilogramm illegális dohányterméket és gépeket foglaltak le több mint 26 millió forint értékben. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indítottak eljárást. A fiatal nő 20 millió forintnál is több bírságra számíthat.December 15.Első ránézésre vastagnak tűntek a télikabátok, amelyeket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei egy bolgár furgon csomagterében találtak – ám hamar kiderült, hogy nem a téli szigetelés tette őket merevvé, hanem a bélésbe varrt csempészcigaretta.
A pénzügyőrök összesen 580 doboz, bolgár zárjegyes cigarettát foglaltak le, több mint 1,5 millió forint értékben. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás.December 16.A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei az M5-ös autópálya Hetényi pihenőjében leplezték le a fagyos titkot, egy bolgár furgon rakterében. Szinte a levegő is megfagyott, amint az összedermedt húst megmozgatták az egyenruhások. A 46 éves váltó sofőr végül bevallotta, hogy a 2 030 doboz, bolgár cigarettát Hollandiában akarta eladni.
A pénzügyőrök a több mint 5,3 millió forint értékű dohányterméket lefoglalták, jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. Az elkövető akár több mint 7 millió forint bírságra is számíthat.December 17.A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága és a Bevetési Igazgatóság közösen „füstölte ki” a feketepiaci árusokat: összesen 7 663 tiltott elektromos cigaretta landolt a hatóság raktárában, csaknem 30 millió forint értékben.
A lakásban tartott helyszíni ellenőrzés során előkerült 1 064 darab e-cigi, 3,5 millió forint készpénz, és egy luxusóra, illetve némi „zöld fűszer” (marihuána) is, amely miatt a pénzügyi nyomozók értesítették a rendőrséget. Két autóban további 2 601 ízesített gőzrudat találtak, magyar zárjegy és termékismertető nélkül – amiről a tulajdonosok nem tudták megmondani, honnan érkezett.
Az akció alkalmával beszerzett információk alapján, az elkövetőkhöz köthető másik telephelyen, még további 3 998 darab eldobható elektromos cigaretta került elő. A költségvetésnek okozott kár ezzel megközelíti a 30 millió forintot.2026. január 10.Összesen 3 800 doboz koszovói zárjegyes cigaretta került elő egy ugyancsak koszovói rendszámú busz átalakított üzemanyagtartályából a röszkei határátkelőn.
A vámellenőrzéskor a gépjármű sofőrje és 28 utasa azt állították, hogy nincs olyan áru, amely bejelentésköteles lenne. Az alapos kontroll azonban mást mutatott. Miután a pénzügyőrök a busz üléseinek egy részét eltávolították, és az átalakított üzemanyagtartályt flexszel kivágták, megtalálták az 1 000 doboz Marlboro, illetve a 2 800 doboz Winston cigarettát.
A határkirendeltség munkatársai a NAV Dél-Alföldi Bűnügyi Igazgatóságon költségvetési csalás bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt tettek feljelentést.
