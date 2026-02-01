A szombati időjáráshoz hasonlóan ma is országszerte erősen felhős, borult lesz az ég, viszont a csendes esőzés helyett

többfelé várható havas eső, hószállingózás is,

bár a szánkókat nem érdemes újra elővenni.

Vasárnap reggel, délelőtt főként a Dunántúl nyugati, délnyugati részein párássá válik a levegő, foltokban köd is képződhet, de legalább gyenge légmozgás várható. Fagyosan indul a hét utolsó napja az egész országban: a hőmérséklet -8 és +1 fok között alakul, ami később is csak helyenként legfeljebb +5 fokig melegszik fel.

Napközben a legkisebb eséllyel a Tiszántúlon alakulhat ki csapadék, másutt számítani kell az időszakos gyenge havazásra, ami még a következő napokban is jellemző lehet – jelentette a Metnet.

Szélsőséges napok, de már jön az enyhülés

Hétfőn és kedden még éjszakánként fagyni fog, ám kedden napközben nyugat, délnyugat felől melegfront érkezik, ami lassú enyhülést, de újabb csapadékot hoz magával – ekkor már a hószállingozást eső, ónos eső váltja fel, elsősorban a Dunántúl déli felén, illetve estefelé az Északi-középhegységben.

Szerdán se hagyjuk otthon az esernyőt, mivel az Időkép előrejelzése szerint napközben mindenhol várható csapadék, ami dél, délkelet felől kezd majd szűnni.

Ezzel együtt enyhe levegő áramlik fölénk, így jelentős változás állhat be a hőérzetben:

a hét közepétől délen már 10 fok fölé is felszökhet a hőmérséklet.

A legmelegebb tájakon 12-13 fok lehet, bár kettészakad az ország – északon még csak +1-+2 fok lehet a maximum.

Lehet kirándulást tervezni a hétvégére

A hőmérsékleti kontraszt csütörtökön is nagy lesz: miközben északon az 5 fokot sem érjük majd el, addig az ország déli felén kitart a 10 foknál melegebb idő, sőt, a határ közelében megközelíthetjük a 15 fokot.

Egyelőre úgy tűnik, február első hétvégéjén, legalábbis

jövő pénteken és szombaton folytatódik az enyhe időjárás,

és nincs kilátásban, hogy visszatérnek a fagyos nappalok.