Az amerikai kormány finanszírozását célzó, függőben lévő törvényjavaslatnak több mint elegendő támogatottsága van ahhoz, hogy átlépje a 60 szavazatos küszöböt – jelentette vasárnap a Politico két, az ügyhöz közel álló forrásra hivatkozva.

Ez volt John Thune, a republikánus szenátusi többségi vezető 15. kísérlete arra, hogy demokrata támogatást szerezzen a képviselőház által jóváhagyott törvényjavaslathoz, ezzel karnyújtásnyira helyezve a rekordnak számító 40 napos kormányzati leállás feloldását. A megállapodás véglegesítéséhez még hivatalos szavazásra van szükség, írja a cointelegraph.com.

Az amerikai kormány újranyitásának várható időpontja körüli folyamatos bizonytalanság kulcsfontosságú tényező volt a Bitcoin visszaesésében. A CoinGecko adatai szerint a Bitcoin ára kezdetben új csúcsot ért el, 126 080 dollárt az október 6-i kormányzati leállás után hat nappal, de azóta több mint 17 százalékot esett, 104 370 dollárra.

A Polymarket jóslatpiac fogadói arra számítanak, hogy csütörtökön feloldják a kormányzati leállást: a piac 54 százalékos esélyt mutat arra, hogy ez kedd és péntek között történik meg.