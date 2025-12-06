A II. Kerületi Rendőrkapitányság illetékességi területén tíz helyszínen telepített traffiboxok 2025. novemberében összesen 411 gyorshajtást mértek – tette közzé honlapján a rendőrség.
A leggyorsabban haladó járművet az Árpád fejedelem útján mérték,
- a kocsi 50 km/h helyett 88 km/h-val hajtott.
A jogszabály ezt a sebességtúllépést 100 ezer forint közigazgatási bírsággal szankcionálja.
