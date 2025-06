Egy Londonba tartó repülőgép lezuhant röviddel a felszállás után Ahmedabadban, Nyugat-Indiában.

Az Air India közölte:

A BBC dél-ázsiai tudósítójának jelentése szerint a repülőgép lakóövezetben zuhant le.

A repülési radar szerint az utolsó jelet másodpercekkel a felszállás után vették. A járatkövető weboldal, a Flight Radar, az X-en ezt írja:

„Az Air India AI171-es járatának lezuhanásáról szóló jelentéseket követjük nyomon.”

Air India flight #AI171 was scheduled to fly from Ahmedabad International Airport to London Gatwick Airport.



Scheduled time of departure was 09:50 local time and scheduled arrival time was 18:25 local time.



The signal from the aircraft was lost at 10:08 local time at 625 feet,… pic.twitter.com/0o9YqixNcT