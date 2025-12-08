A körforgalom gyorsabb, nyugodtabb és biztonságosabb közlekedést nyújt az autósoknak, állítják a hozzáértők. A gyakorlatban azonban kicsit más a helyzet: sokan nehezen boldogulnak a hagyományos egysávos körforgalmakkal is, de a dupla sávos megoldás végképp elbizonytalanítja őket. A Somogy Vármegyei hírportál szakértő segítségével összeszedte, mire kell figyelni.

Sebesség

A legnagyobb probléma, hogy sok autós túl nagy sebességgel közelíti meg a körforgalmakat - mutatott rá Pohner István kaposvári autósiskola-vezető. Miként elmondta, gyakran előfordul az is, hogy a járművezetők hirtelen, átgondolatlanul hajtanak be, és a tapasztalatlan sofőrök ilyenkor nem mindig tudnak megfelelően reagálni, ami könnyen veszélyhelyzetet teremthet. Hangsúlyozta, hogy a sebességkorlátozó táblák nem véletlenül vannak kihelyezve, a körforgalmakat mindig lassított tempóban kell megközelíteni.

Elsőbbség

Ha nincs külön tábla vagy felfestés, akkor a dupla körforgalomban is a KRESZ alapelve érvényes: jobbra kanyarodni – tehát kihajtani – csak a jobb szélső sávból lehet. Ez hasonló, mint bármelyik más kereszteződésnél, vagyis mielőtt jobbra fordulunk, soroljunk a jobb sávba és jelezzük indexszel a kanyarodási szándékunkat.

A belső sávból tehát nem szabad kihajtani. Abból tovább haladhatunk a körforgalomban, de csak akkor hagyhatjuk el, ha előtte a külsőbe átsorolunk.

Jelzőtáblás körforgalom

Más a helyzet, ha a körforgalom jelzőtáblákkal és felfestésekkel van ellátva. Mind gyakrabban találkozni már olyan, több útirányú csomópontokkal, ahol belülről is lehet jobbra kanyarodni. Ilyenkor a táblák és felfestések egyértelműen jelzik, hogy melyik pozícióból merre haladhatunk tovább. Például a külső részből csak az első kijárat használható, míg belülről akár több irányba is eljuthatunk.

"Ezért fontos már időben eldönteni, hol szeretnénk haladni, mert a pozícióváltás a belső részen a legveszélyesebb, és könnyen balesethez vezethet" - hívta fel a figyelmet a szakértő.