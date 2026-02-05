Egy ártatlannak indult templomi restaurálásból országos botrány lett Olaszországban, amikor a hívek és turisták Giorgia Meloni arcvonásait vélték felfedezni egy angyal freskóján. A történetben tagadás, vallomás és titokzatos beavatkozás is szerepel – a festmény pedig végül arctalan maradt.

A római San Lorenzo in Lucina-bazilikában (a lucinai Szent Lőrinc-bazilika) található festmény, rövid sétára az olasz parlamenttől, a múlt héten politikai és vallási vitát váltott ki, amikor a restaurálás során egy szárnyas angyal az olasz miniszterelnök arcmására kísértetiesen hasonló vonásokat kapott.

A látogatók észrevették az egyezést, ami az olasz kulturális minisztérium és a kulturális örökségvédelmi tisztviselők vizsgálatát váltotta ki.

Giorgia Meloni a Palazzo Chigi udvarán. Az olasz miniszterelnök nevetett a freskó ügyön. Kép: Getty Images / Corbis, Simona Granati

Giorgia Meloni poénosra vette a figurát, és a következő felirattal posztolt egy fényképet a freskóról:

„Nem, határozottan nem úgy nézek ki, mint egy angyal.”

A bazilika, Róma egyik legrégebbi temploma, egy olyan téren áll, amelyet régóta az olasz konzervatív politikához kötnek. Meloni asszony az Olasz Testvérek pártot vezeti.

Alessandro Giuli kulturális miniszter vizsgálatot rendelt el, a templomot pedig szombaton Daniela Porro, Róma kulturális örökségvédelmi tisztviselője ellenőrizte.

A festmény II. Umberto, Olaszország utolsó királyának emlékműve, aki mindössze 34 napig uralkodott, eredetileg két angyalt ábrázolt, akik vigyáztak rá.

Hasonlítana?

A beázás okozta károk után a művet a 83 éves Bruno Valentinetti, a bazilika gondnoka restaurálta. A szárnyas női alak, aki egy Olaszország térképét ábrázoló tekercset tartott a kezében, ezután látszólag a Giorgia Meloni arcvonásait öltötte magára.

A bazilika gondnoka kezdetben elutasította a vádakat, ragaszkodva ahhoz, hogy bármilyen hasonlóság csak a képzelet szüleménye.

„A freskó nagyon megrongálódott, a képek pedig szinte felismerhetetlenek voltak. A lelkész megkért, hogy restauráljam őket...Szerinted van hasonlóság? Nos, ez rajtad múlik”

– mondta.

Amikor arról kérdezték, hogy támogatja-e Melonit, így válaszolt:

„Évek óta nem szavaztam. Bárki is volt kormányban, a havi 600 eurós, mintegy 228 ezer forintos nyugdíjam változatlan maradt.”

A restaurátor napokkal később azonban elismerte, hogy az angyal valóban hasonlít az olasz miniszterelnöknőre, miközben fenntartotta, hogy az az eredeti képet követi.

A La Repubblicának azt nyilatkozta, hogy a Vatikán utasította az arckép eltávolítására.

Sokan keresték fel a freskót a római San Lorenzo in Lucina-bazilikában, amely egy Giorgia Meloni olasz miniszterelnökre emlékeztető angyalt ábrázolt. Kép: Getty Images , Antonio Masiello

A Római Egyházmegye megerősítette, hogy az eredeti arcot visszaállítják, miután Baldassare Reina bíboros kijelentette, hogy „a szakrális művészet és a keresztény hagyomány képeivel nem lehet visszaélni vagy kizsákmányolni”.

A freskó ugyanakkor csupán 2000-ből származik, és nem védett műalkotás.

Az átalakított képet egyik napról a másikra eltávolították, így az angyal ideiglenesen arctalan maradt, a hatóságok pedig közölték, hogy a jövőbeni restauráláshoz hivatalos jóváhagyásra lesz szükség.

Turisztikai látványosság

Miután a történet világszerte címlapokra került, a Melonira hasonlító angyalarc egyre több kíváncsiskodót vonzott a római bazilikába.

„Egy menet vonult végig rajtuk, akik azért jöttek, hogy megnézzék és szelfiket készítsenek, nem azért, hogy imádkozzanak”

– mondta a bazilika papja, Daniele Micheletti tiszteletes az Ansa hírügynökségnek.

Egy 63 éves üzletember, Fabrizio, aki vasárnap vizsgálta a festményt, a The Telegraphnak elmondta :

„Ez határozottan Meloni...Az, hogy az angyal Olaszország térképét tartja a kezében, szimbolikusnak tűnik – elvégre Meloni irányítja az országot”.