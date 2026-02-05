A Prizma Alapítvány 1321 magyart kérdezett meg egy kutatás során a mesterséges intelligencia által generált videókról. Miután az utóbbi hónapokban rövid idő alatt a társadalom befolyásolására alkalmas, költséghatékony eszközzé vált a mesterséges intelligencia és az azzal generált videók, a szervezet azt vizsgálta, hogy a magyar felhasználók hogyan fogadják az őket elárasztó MI-videókat, valamint, hogy mennyire képesek megkülönböztetni azokat a valódiaktól.

A kutatás során rövid videórészleteket mutattak be és a résztvevőknek el kellett dönteniük, hogy amit látnak, az mesterséges intelligencia által generált videó-e vagy valóságos.

Az eredmények szerint a résztvevők 60 százaléka ismerte fel helyesen az MI-vel készült videókat, míg a 40 százalékuk nem. Ugyanakkor a nem MI-vel készült videókat a résztvevők 72 százaléka azonosította MI-vel készült tartalomként.

A közlemény alapján a 24.hu azt írja, hogy az eredmények szerint minél fiatalabb valaki, annál nagyobb arányban képes az MI-videókat azonosítani, ugyanakkor még a legfiatalabbak is csak 71 százalékban adtak helyes választ. A résztvevők 89 százaléka nyilatkozott úgy, hogy legalább heti egyszer találkozik MI-tartalommal, és csupán 12 százalékuk mondta azt, hogy kedveli az ilyen jellegű tartalmat: a többség elutasító vagy bizonytalan velük szemben.