A főpolgármester Facebook-videójában közölte, hogy a Fővárosi Önkormányzat megkapta a Fővárosi Törvényszék végzését, amelyben azt írják: a szolidaritási hozzájárulás tárgyában folyamatban lévő perben megtartja a bíróság a március 16-ra kitűzött tárgyalást.

Emellett pedig Karácsony szerint a Törvényszék arról is döntött, hogy az Alkotmánybírósághoz és az Európai Bírósághoz fordulnak az ügyben a pereskedést tiltó kormányrendelet miatt, mivel az „sérti a jogbiztonság elvét, a jogállamiság elvét, a jogorvoslathoz való jogot és a bírói függetlenség elvét, valamint a visszaható hatály tilalmát”. A bíróság egyedi normakontrollt fog kezdeményezni.

Nem csak a Fővárosi Törvényszék ment szembe a kifogásolt kormányrendelettel, már a Kúria is utalt arra, hogy a rendelet jogellenes lehet. A 24.hu megkereste a legmagasabb szintű bírói fórumot arról, miként látják a bírósági eljárások megszüntetését kimondó kormányrendeletet, mire azt válaszolták, hogy „az Alaptörvény 26. cikk (1) bekezdése szerint Magyarországon a bírák függetlenek, és csak a törvénynek vannak alárendelve, ítélkezési tevékenységükben nem utasíthatóak.”

Hozzátették: sajtóérdeklődés alapján nem, csak és kizárólag az elé kerülő konkrét jogorvoslati ügyekben van a Kúriának hatásköre eljárni és jogi álláspontot kialakítani.