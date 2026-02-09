Hétfőn összességében felhős idő valószínű, de a Nyugat-Dunántúl kivételével hosszabb-rövidebb időre felszakadozhat a felhőzet. A látási viszonyok mindenütt javulnak. Helyenként előfordulhat eső, zápor, az Északi-középhegységben havas eső, kisebb havazás sem zárható ki. A keleties szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet kora délután 4 és 11 fok között várható. Késő este 0, +6 fok valószínű - közölte a HungaroMet.

Kedden elsősorban a Dunántúlon, valamint helyenként a középső tájakon várható többórás napsütés, keleten, északkeleten viszont sokfelé egész nap borongós maradhat az idő. Keleten előfordulhat kisebb eső, zápor, az Északi-középhegységben és eleinte délen, délkeleten néhol havas eső, kisebb havazás nem kizárt. A keleti és az északkeleti tájak kivételével többfelé élénk, helyenként erős lesz a délkeleti szél. Reggel -4 és +2, napközben pedig 2 és 9 fok között alakul a hőmérséklet.

Szerdán egy melegfront hatására sokfelé felhős, borongós időben lesz részünk, eleinte helyenként a Dunántúlon és a déli tájakon süthet ki a nap. Reggel havas eső, kisebb havazás az északi tájakon előfordulhat, majd délután egyre többfelé ered el az eső, illetve alakulhat ki zápor. A déli, délkeleti szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz. Kora reggelre -3 és +2 fok közé csökken a hőmérséklet. Délután az Északi-középhegység térségében csak 2-5, máshol 6-13 fokot mutathatnak a hőmérők.

Csütörtökön kezdetben többfelé eshet, délután kevés helyen alakul ki eső, zápor. A felhőátvonulások mellett helyenként hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap. A délkeleti, déli szél élénk, északnyugaton erős marad. A minimumok 0 és +6, a maximumok 7 és 15 fok között alakulnak - olvasható az Időkép előrejelzésében.