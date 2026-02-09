Azokban a háztartásokban, ahol fával fűtenek, nyilvánvalóan keletkezik hamu, de ugyanígy a nyári sütögetéseknél is, ahol fát használnak a grillezésnél. Sok helyen generációkról generációkra szállt a tudás, hogy ezt az értékes mellékterméket nem szabad kidobni, a fahamu ugyanis csodát tesz a veteményessel.

A régiek úgy vélték, hogy a fahamu megerősíti a talajt, ennek révén javítja a termést, segíti a virágzást. Ezért a veteményesbe, gyümölcsfák alá, virágágyásba szórták. Mostanra már tudjuk, hogy ennek valóban van tudományosan igazolt alapja.

"A fahamu közel sem haszontalan, hanem értékes alapanyag. Ha egy évben egyszer-kétszer, vékony rétegben kiszórjuk, sokat segíthet a termőtalajnak. A hamu ugyanis káliumot, kalciumot, magnéziumot, foszfort és mikroelemeket tartalmaz, amelyek támogatják a növények fejlődését és virágzását"

- magyarázta a portálnak Vincze Viktória. A zalaegerszegi növényvédelmi szakértő ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy a fahamu erősen lúgos hatású, ezért egyáltalán nem mindegy, hogy mennyi kerül belőle a talajba, nem szabad tehát túlzásba esni.

Azt is hozzátette: a hamu akkor az igazi, ha vegyi anyagoktól mentes, tiszta, természetes fa elégetése során keletkezett.

A fahamu emellett számos célra felhasználható. Miként a Zala vármegyei hírportál összegyűjtötte,