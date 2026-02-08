A Kremlre is mutatnak az amerikai igazságügyi minisztérium által szerdán nyilvánosságra hozott újabb iratok, amelyekből valamennyire kirajzolódik a Jeffrey Epstein sorozatos szexuális bűnelkövetőről szóló ügy több, önmagában is megdöbbentő szelete.

Az Epstein-botrányban most oroszországi nyomokat találtak, ami politikailag robbanékony összefüggésekre utal, mert ugyan nincs egyértelmű bizonyíték, viszont a dokumentumok számos ponton azt sejtetik, hogy az elítélt férfi geopolitikai közvetítőként működhetett Vlagyimir Putyinnak, leginkább Donald Trump kapcsán.

Politikai közreműködést kínált

Amerikai és brit elemzők dobták be, hogy Epstein felajánlotta magát Putyinnak közvetítőként Trump felé. Az tény, hogy a nyilvánosságra hozott e-mailek többször is megemlítik a „Putyinnal folytatott találkozókat”, míg az egyik levélben a botrányhős azt írja, hogy ismeri „Putyin egyik barátját”, és segíthet a vízumügyekben – idézi a Morgenpost.

Eszerint különösen érzékeny az Európa Tanács akkori elnökével, Thorbjørn Jaglanddal folytatott e-mail-váltás, amiben Epstein úgy fogalmaz, hogy ha találkozna vele Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, akkor jobban megérthetné Trumpot. Egy kapcsolódó e-mailben pedig arra utalt, hogy már beszélt Vitalij Csurkinnal, a 2017-ben elhunyt, korábbi befolyásos orosz ENSZ-nagykövettel az amerikai elnökről.

Bár ez csak egy töredéke a Kongresszusnál lévő levelezéseknek, többek között innen gyanítják, hogy Epstein a történelmi jelentőségű, 2018-as Helsinki Trump-Putyin találkozó előtt felajánlkozott Moszkvának. A hírszerzési megbízás viszont nincs igazolva, de a biztonsági szakértők felkapták a fejüket, főként, hogy egy korábbi brit titkosszolgálati jelentés szerint a férfi a KGB toborzásában már a hetvenes években részt vett az amerikai orosz szervezett bűnözésben.

Konteó vagy valós kémügy?

Az, hogy Epsteinnek sűrű orosz kapcsolatai voltak, és orosz nőket közvetíthetett az USA-ba, hogy zsarolható helyzeteket teremtsen a politikai, üzleti elit számára, továbbá a gyanú, hogy orosz pénz képezhette Epstein vagyonának alapját, erősíti a találgatásokat. Az amerikai igazságügyi minisztérium és az FBI egyik belső dokumentuma szerint ugyanakkor nincs megbízható lista a ragadozó ügyfeleiről, és nincs megbízható bizonyíték egy központi zsaroló struktúrára – emeli ki a berlini lap.

A bírósági dokumentumokban viszont Putyin több mint ezer alkalommal, Moszkva pedig közel tízezerszer jelenik meg.

Hazugozza a baloldalt a Kreml

Megírtuk: Lengyelország komolyan aggódik, ezért Donald Tusk miniszterelnök különbizottság felállítását szorgalmazza, amely kivizsgálja Epstein oroszországi kapcsolatait is. Tusk is azt nyilatkozta: vannak arra utaló jelek, hogy a bűnöző utasításokat kapott az orosz hírszerzéstől.

A Kreml pedig máris heves ellentámadásba lendült. Például Kirill Dmitrijev, Putyin gazdasági tanácsadója szerint ez az egész csak arról szól, hogy „a kétségbeesett, romlott és hazug baloldali elit pánikba esik, és megpróbálja félrevezetni a világot.”