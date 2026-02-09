A NAV beszámolt arról, hogy a revizorok egy ismert weboldalról növényi alapú, súlyvesztéssel kecsegtető terméket rendeltek, de számlát nem kaptak.

Az adóellenőrök kiderítették, hogy a weboldal mögött egy külföldi vállalkozás áll, amely termékeit egy magyarországi raktáron keresztül juttatja el vásárlóihoz.

A cég budapesti raktárában 6500 üveg kétes megítélésű árut találtak.

Az adóhivatal kérésére a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság megvizsgálta a termékeket, amelyeket több szempontból is kockázatosnak minősített.

A számlaadás elmulasztása miatt a webáruház akár kétmillió forintos mulasztási bírsággal is számolhat. A fogyasztóvédelmi hatóság pedig a magyar nyelvű, összetevőkről szóló tájékoztatást hiányolta, valamint a gyógyhatásról tett megtévesztő állítások miatt járt el.