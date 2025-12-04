Igen nehéz kérésekkel szembesülnek az ukrán döntéshozók majd azután is, ha sikerül megkötni a békét. Több százezer ember halt vagy sebesült meg a csaknem négy éve tartó harcokban, miközben milliók menekültek el az országból, és a születések száma is radikálisan csökken.

Az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia demográfiai intézete szerint

Ukrajna lakossága – amely a 2022 februári invázió előtt 42 millió fő volt – mára 36 millió alá csökkent, beleértve az Oroszország által elfoglalt területeken élő több millió embert is.

A népesség fogyása rohamosan gyorsul, és ha a helyzet nem változik, a becslések szerint 2051-re 25 millióra csökken majd az ország lakossága – idézte az adatokat a Reuters.

A CIA World Factbook 2024-es becslései szerint Ukrajnában volt a legmagasabb a halálozási és a legalacsonyabb a születési arány a világon: minden születésre körülbelül három haláleset jutott. A férfiak átlagos várható élettartama a háború előtti 65,2 évről 2024-re 57,3 évre csökkent. A nők esetében ez a szám 74,4-ről 70,9 évre esett vissza.