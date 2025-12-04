Ukrajna lakossága – amely a 2022 februári invázió előtt 42 millió fő volt – mára 36 millió alá csökkent, beleértve az Oroszország által elfoglalt területeken élő több millió embert is.
Igen nehéz kérésekkel szembesülnek az ukrán döntéshozók majd azután is, ha sikerül megkötni a békét. Több százezer ember halt vagy sebesült meg a csaknem négy éve tartó harcokban, miközben milliók menekültek el az országból, és a születések száma is radikálisan csökken.
Az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia demográfiai intézete szerint
A népesség fogyása rohamosan gyorsul, és ha a helyzet nem változik, a becslések szerint 2051-re 25 millióra csökken majd az ország lakossága – idézte az adatokat a Reuters.
A CIA World Factbook 2024-es becslései szerint Ukrajnában volt a legmagasabb a halálozási és a legalacsonyabb a születési arány a világon: minden születésre körülbelül három haláleset jutott. A férfiak átlagos várható élettartama a háború előtti 65,2 évről 2024-re 57,3 évre csökkent. A nők esetében ez a szám 74,4-ről 70,9 évre esett vissza.
Márpedig Ukrajnának több millió emberre lesz szüksége a szétesett gazdaság újjáépítéséhez – mutatnak rá szakértők. Nem véletlen, hogy a kijevi kormány is igyekszik megoldást találni a válságra és tavaly 2040-ig terjedő demográfiai stratégiát vázolt fel. Egyúttal figyelmeztetett, hogy Ukrajna a következő évtizedben 4,5 milliós munkaerőhiánnyal néz szembe, elsősorban az építőipari és a technológiai szektorban, valamint az adminisztratív szolgáltatásokban.
A stratégia középpontjában a további kivándorlás megfékezése és az ukránok külföldről való visszacsábítása áll, többek között a lakhatás, az infrastruktúra és az oktatás javításával. A megmaradó üres munkahelyeket más országokból érkező bevándorlókkal töltenék fel.
A hatóságok becslései szerint ezek az intézkedések 2040-re akár 34 millióra is növelhetik a népességet, de arra is figyelmeztetnek, hogy ha a jelenlegi dinamika folytatódik, addigra akár 29 millióra is csökkenhet.
A demográfiai hanyatlás egyébként nem újkeletű Ukrajnában: míg az ország lakossága 2001-ben meghaladta a 48 milliót, már jóval a háborús konfliktus előtt több millió állampolgár távozott nyugat felé a gazdasági viszályok és a burjánzó korrupció elől. A háború pedig felgyorsította a kivándorlást, és további milliókat késztetett menekülésre. A Gazdaságstratégiai Központ márciusban azt közölte, hogy mintegy 5,2 millió ukrán hagyta el az invázió kezdete óta az országot.
A népességválságot súlyosbítja az a tény, hogy a fiatalabb nők igen magas arányban képviseltetik magukat a menekültek között 2022 óta, akik pedig maradtak, félnek családot alapítani a kiszámíthatatlan körülmények miatt.
