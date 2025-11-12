James Bond és az Aston Martin DB5, Paul Newman és a Porsche 935 vagy éppen Steve McQueen és a Ford Mustang GT 390. Filmsztárok és elválaszthatatlan autóik, de több legendás zenészhez is könnyen párosíthatunk négykerekűt, ilyen Elvis Presley és Cadillac Fleetwood Series 75 vagy John Lennon és a Rolls-Royce Phantom V. Ők is nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy egyes járművek ikonikus státuszszimbólumként élnek a köztudatban. Mivel számos híres ember neve forrt össze legendás modellekkel, ezek a társítások gyakran évtizedekkel később is növelik az adott típus gyűjtői értékét.

Kép: 365 Oldtimer Múzeum

Meglepően magas hozamok

Jóval többről van azonban szó, mint a popkultúra és az autóipar érdekes, izgalmas határterülete. A klasszikus járművek ma már komoly alternatív befektetési lehetőséget kínálnak. Ennek megfelelően hatalmas a piac, a globális mérete csaknem 40 milliárd dollár, amelynek a 30 százalékát Európa adja. Érdemes felidézni, hogy az ezredforduló óta a veteránautók átlagosan 15 százalékos értéknövekedést értek el évente, ez a mutató az elmúlt évtizedre szűkítve a kört a 18,5 százalékot is túlszárnyalta.

Előrejelzések szerint a lendület a magasabb bázison is megmarad, és az oldtimerek piaca 2035-re megközelítheti a 100 milliárd dollárt.

Mindez azt mutatja, hogy a megfelelően kiválasztott, jó állapotú és ritka autók nem csupán a múlt díszei, hanem értékes eszközök, amelyek a gyűjtők és befektetők érdeklődését élénken tartják. A csúcstartó egy 1955-ös Mercedes-Benz Uhlenhaut Coupé, a legendás brit-német mérnök, Rudolf Uhlenhaut által tervezett két prototípus egyike. 2022-ben 143 millió dollárért, azaz mintegy 47,5 milliárd forintért cserélt gazdát a legendás jármű a Sotheby’s által szervezett, a stuttgarti Mercedes-Benz Múzeumban tartott aukción, ez majd a triplája.

A stuttgarti Mercedes-Benz Múzeum Kép: Economx, Gyöngyösi Balázs

Egy másik Mercedes, az egykoron Juan Manuel Fangio és Stirling Moss által vezetett W 196 R Stromlinienwagen következik a sorban 1954-ből, amely idén februárban, ugyancsak Stuttgartban, 53,9 millió dollárért cserélt gazdát. A képzeletbeli dobogó harmadik foka már nem a csillagos márkáé: az 1962-es Ferrari 330 LM/250 GTO-ért 51,7 millió dollárt sem sajnáltak 2023-ban, New Yorkban. A Mercedesek mellett jellemzően Ferrarikért adnak több tízmillió dollárt: Maranello büszkeségei bitorolnak a top 10 legdrágábban elárverezett autó pozíciói közül hetet. Került kalapács alá 250 GTO és 250 LM modell mellett 335 S és 412 P is.

Az Egyesült Királyság az európai oldtimer-kereskedelem központja, különösen a befektetési kategóriájú járművek terén, de a francia, német és olasz piac is dübörög. Régiónkban rendeztek már figyelemreméltó eseményt Ausztriában, Csehországban, Szlovákiában és Horvátországban is, Magyarország pedig most kapcsolódik be a nemzetközi körforgásba, a 365 Oldtimer Múzeum révén komoly potenciállal: élő licittel, befektetői fókusszal.

Kép: 365 Oldtimer Múzeum

Múlt és jelen: Barényi, Bánki, Csonka örök

Ráadásul a november 29-i Cars & Dreams aukciónak otthont adó óbudai múzeum nem pusztán egy 2000 négyzetméteres bemutatóterület több mint 100 különleges járművel, hanem meghatározó része az oktatóterem is. A kiállítás küldetése ugyanis egyúttal az, hogy megmutassa az autóipar múltjának meghatározó pillanatait és felhívja a figyelmet arra a magyar szellemi örökségre, amely világszinten is alakította a közlekedést. Az intézmény kiemelten ápolja olyan feltalálók emlékét, mint

Barényi Béla,

Bánki Donát,

Csonka János,

Galamb József,

Járay Pál,

Viktor János

és Ganz József.

A közelgő eseménnyel az a szervezők célja, hogy ne pusztán árverésként maradjon meg az emberek emlékezetében, hanem egy olyan különleges estként, ahol az autóipar története, a mérnöki zsenialitás és az elegancia találkozik.

Kép: 365 Oldtimer Múzeum

Az aukció honlapja szerint 22 jármű kerül kalapács alá: 11 Mercedes, 3 Jaguar, 2 Audi, illetve 1–1 Lotus, MG, Alfa Romeo, BMW, Volvo és Berliet.

Az érdeklődők már egy nappal korábban, november 28-án szemügyre vehetik az aukcióra bocsátott járműveket a 365 Oldtimer Múzeumban, amelynek a The GlassHouse Kolosy rendezvényközpont ad otthont.