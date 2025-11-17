Huszonegy százalékkal 353,2 milliárd forintra bővült az AutoWallis csoport árbevétele az év első kilenc hónapjában a tavalyi év hasonló időszakához képest, folytatva ezzel az első két negyedévben felmutatott 20 százalék körüli növekedési dinamikát.

A bővülésben mind az organikus fejlődés (+6,1 százalék), mind az akvizíciók hatása megjelent,

miközben a régió 17 országában jelenlevő csoport külföldről származó árbevétele a teljes 67 százaléka volt.

Kép: Economx

Az Európai Unió és az AutoWallis által lefedett régió teljesítménye továbbra sem mutat egységes képet: miközben az új személygépjárművek regisztrációjának száma az EU-ban 0,9 százalékkal növekedett, az AutoWallis régiójában 6 százalék feletti növekedés volt tapasztalható az év első kilenc hónapjában (a régióban kivétel Románia és Szlovákia, ahol 0,2-6 százalék közötti visszaesés történt).

Az AutoWallis három üzletága közül továbbra is a kiskereskedelem mutatta fel a legnagyobb növekedést: árbevétele 43 százalékkal 177 milliárd forintra emelkedett, elsősorban a korábban lezárt akvizíciók hatására, miközben organikusan 7,5 százalék volt a növekedés.

A cégcsoport első kilenc hónapos EBITDA-ja 12,6 milliárd forint volt (-10 százalék), miközben az

EBITDA-marzs a tavalyi 4,8-ról 3,6 százalékra csökkent. A harmadik negyedévben viszont a tavalyinál közel 600 millió forinttal magasabb EBITDA-eredményt ért el társaság, így a kumulált számokban látható átmeneti csökkenés a menedzsment szerint nem veszélyezteti az AutoWallis stratégiájának megvalósulását.