A Mercedes-Benz Németországban bevezeti a Drive Pilot következő verzióját a magasan automatizált vezetéshez (SAELevel 3) – közölték az autóipari konszern stuttgarti központjában. Kifejtették, hogy ez a fejlődési fokozat már bizonyos körülmények között akár 95 kilométer/órás sebességgel is képes követni az elöl haladó sofőrt az autópályán, így jelentősen nagyobb hozzáadott értéket kínál az ügyfelek számára.

A szövetségi gépjármű-közlekedési hatóság új minősítése 2024 végére várható, ezt követően az értékesítés várhatóan 2025 elején indulhat meg.

Kapcsolódó Magyar startupot vásárolt fel a világ egyik legnagyobb autógyártója

A Drive Pilottal már felszerelt ügyféljárművek kérésre ingyenesen frissíthetők, ami modelltől függően vezeték nélkül, over-the-air (OTA) intézkedésként vagy műhelylátogatással történhet. Fontos tudni, hogy a jármű alkatrészeinek módosítása nem szükséges. A Drive Pilot így a világ leggyorsabb 3. szintű rendszere lesz egy sorozatgyártású járműben.

Úttörő szerep az autonóm vezetésben

Markus Schäfer, a Mercedes-Benz Group AG igazgatótanácsának tagja, fejlesztésért és beszerzésért felelős technológiai igazgatója a bejelentés kapcsán hangsúlyozta: a Drive Pilot kibővített változatával a nagymértékben automatizált vezetés 95 km/h sebességig lehetséges.

Ez azt jelenti, hogy a korábbiakkal ellentétben a rendszer bizonyos körülmények között akkor is aktiválható, ha a német autópályán nincs dugó. Ügyfeleink számára ez azt jelenti, hogy gyakrabban használhatják a Drive Pilotot, így még hatékonyabban tudják kihasználni az idejüket. Ezzel a mérföldkővel a Mercedes-Benz ismét hangsúlyozza úttörő szerepét az autonóm vezetés felé vezető úton

– jegyezte meg az autóipari konszern igazgatótanácsának tagja. A vállalatnál megnövekedett ügyfélélményeket emlegetve kiemelték, hogy a magasan automatizált vezetési megoldás a jobb oldali autópálya sávban, már normál folyó forgalomban is használható az elöl haladó jármű mögött. A korábban is rendelkezésre álló lehetőség, hogy a rendszert nagy forgalomban és torlódási helyzetekben is lehessen használni az arra alkalmas autópálya-szakaszokon, megmarad. Utazás során a vezetési feladat átadható a rendszernek, így az ügyfelek hatékonyabban használhatják ki az idejüket – akár a munkájukra, akár a kilátás élvezésére. Például böngészhetnek az interneten, nézhetnek egy filmet a TV-tuneren vagy streaming szolgáltatásokon keresztül.

Kép: Mercedes-Benz

Mi az a redundáns rendszerarchitektúra?

A Mercedes-Benz a Drive-Pilot esetében redundáns rendszerarchitektúrát alkalmaz. Ez azt jelenti, hogy az olyan fontos rendszerek funkciói, mint a kormányzás, a fékek és a jármű elektromos rendszere többszörösen is rendelkezésre állnak. Ez még egy valószínűtlen meghibásodás esetén is biztosítja a biztonságos átadást a vezetőnek. Kamera, radar és ultrahangos érzékelők, valamint egy LiDAR rögzíti a környezeti adatokat, amelyeket a jármű valós időben számol ki. A nagy pontosságú helymeghatározó rendszernek köszönhetően a Drive Pilottal felszerelt jármű néhány centiméteres pontossággal képes meghatározni a pontos helyzetét. A helymeghatározáshoz a jármű lekérdezi az összes rendelkezésre álló műholdas rendszer helyzetét. A jármű saját pozícióját a rendszer által a járműben visszaküldött adatok alapján határozza meg.

A digitális HD-térkép háromdimenziós képet ad az útról és a környezetről, amely folyamatosan frissül. Ez a rendkívül részletes térképanyag fontos a biztonságos 3. szintű üzemeltetéshez.

A csillagos márka igen aktív ebben a szegmensben, a mögöttünk hagyott nyáron sem tétlenkedett. Az augusztusi bejelentés szerint például a Mercedes-Benz az első nemzetközi autógyártó, amely engedélyt kapott a 4-es szintű automatizált vezetési tesztelésre Peking városi útjain és autópályáin, magántulajdonban lévő járművekkel. A jogosultság egyúttal a hardver- és szoftvertesztelésre is vonatkozik a későbbi, világszerte történő felhasználásra. A Mercedes-Benz China kulcsfontosságú partner a globális kutatási és fejlesztési hálózatban az automatizált vezetési technológia terén.