Reneszánszot indított a kamara, a magyar vállalkozások a középpontban

Egy éve kezdte meg működését a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megújult vezetése, élén Nagy Elek elnökkel. A testület vezetőjét az első egy év tapasztalatairól, feladatairól és az előttünk álló időszak kihívásairól kérdeztük a Money Talks Podcast legújabb epizódjában.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke ismét stúdiónkban járt, ezúttal azonban a megújult MKIK-vezetés tapasztalatairól beszélt a Money Talks Podcastben. Nagy Elek elárulta, szemléletváltásra volt szükség a testületnél.

Szemléletváltásra volt szükség a kamarában. Kamarai renenszánszot indítottunk, amiben a vállalkozók a legfontosabbak. Ha a vállalkozók jól teljesítenek, akkor a magyar gazdaság jól működik. A mi feladatunk a magyar vállalkozások segítése, problémáik megértése, környezetük alakítása: tudnunk kell, mit szeretnének a vállalkozások, és mi azt képviseljük a kormánnyal való kommunikáció során. Ez nagyon hiányzott a gazdasági rendszerben.

Nagy Elek leszögezte: a kabinettel való együttműködés első jelentős eredménye a fix három százalékos vállalkozói hitelprogram volt, ami azonnali segítséget jelentett a vállalatoknak.

Folyamatosan kérdezünk a vállalkozóktól, a válaszokat összevetjük, elemezzük, minden tényezőt mérlegelünk, és ez alapján hozunk döntéseket. A minisztériumokkal való kölcsönös megértés is kulcsfontosságú, hogy ott legyünk már a problémák gyökerénél. Az első fél év azzal telt, hogy a kormányzattal közösen kidolgoztuk a legfontosabb témákat, így születtek meg a célok, feladatok.

Az adásban arról is beszélgettünk Nagy Elekkel többek között, hogy:

mik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elmúlt időszakának legfontosabb eredményei,

a mesterséges intelligencia szerepéről,

milyen helyzetben vannak a magyar kkv-k régiós összehasonlításban.

