Reneszánszot indított a kamara, a magyar vállalkozások a középpontban

Nagy Elek októberben Orbán Viktor miniszterelnök társaságában volt az Economx vendége, a Money Talks Podcast adásában akkor többek között a három százalékos vállalkozói hitelről, a nyugdíjrendszerről, valamint a kormányzat rövid és hosszú távú gazdasági elképzeléseiről és terveiről is szó esett. Azt az adást ide kattintva tudják visszahallgatni.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke ismét stúdiónkban járt, ezúttal azonban a megújult MKIK-vezetés tapasztalatairól beszélt a Money Talks Podcastben. Nagy Elek elárulta, szemléletváltásra volt szükség a testületnél.
Szemléletváltásra volt szükség a kamarában. Kamarai renenszánszot indítottunk, amiben a vállalkozók a legfontosabbak. Ha a vállalkozók jól teljesítenek, akkor a magyar gazdaság jól működik. A mi feladatunk a magyar vállalkozások segítése, problémáik megértése, környezetük alakítása: tudnunk kell, mit szeretnének a vállalkozások, és mi azt képviseljük a kormánnyal való kommunikáció során. Ez nagyon hiányzott a gazdasági rendszerben.
Nagy Elek leszögezte: a kabinettel való együttműködés első jelentős eredménye a fix három százalékos vállalkozói hitelprogram volt, ami azonnali segítséget jelentett a vállalatoknak.
Folyamatosan kérdezünk a vállalkozóktól, a válaszokat összevetjük, elemezzük, minden tényezőt mérlegelünk, és ez alapján hozunk döntéseket. A minisztériumokkal való kölcsönös megértés is kulcsfontosságú, hogy ott legyünk már a problémák gyökerénél. Az első fél év azzal telt, hogy a kormányzattal közösen kidolgoztuk a legfontosabb témákat, így születtek meg a célok, feladatok.
Az adásban arról is beszélgettünk Nagy Elekkel többek között, hogy:
A podcast elindításához kattintson a lejátszóra.
Az Economx további videós és podcast tartalmait ide kattintva találja.