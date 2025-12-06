A franciaországi használtautó-piac idei értéktartási rangsora alaposan felkavarta az autóipari közvéleményt, a listát ugyanis három Dacia-modell vezeti. A Sandero, valamint a Logan modellek olyan alacsony induló árral rendelkeztek 2020-ban, hogy öt év távlatában a veszteségük minimális és jóval kisebb, mint a nagy múltú francia márkáké. A rangsort a Le Parisien készítette a Leboncoin adatai alapján.

A Dacia Sandero a városi kategóriában –14 százalékos (benzin), illetve –23 százalékos (dízel) értékvesztéssel végzett az élen.

A Logan a kombik között –25, illetve –23 százalékkal győzött, míg

a Duster a SUV-ok között –17, illetve –20 százalékos amortizációval bizonyult a legjobbnak.

A felmérés öt éves időtávon vizsgálta a 2020-as átlagárakat és a jelenlegi használtpiaci értékeket. A végeredmény nem meglepő:

a belépőszintű Dacia-modellek olcsók voltak, ezért hosszútávon nem lehet akkorát bukni rajtuk.

A francia elemzők ugyanakkor kiemelik, hogy több idegen márka, például a Volkswagen Polo, a Suzuki Swift vagy a Toyota Yaris szintén megelőzi a francia gyártók egy részét, amit főként a megbízhatóságuknak köszönhetnek.

A Renault Clio például jobban tartja az árát, mint a népszerű Peugeot 208. A szakértők szerint ebben szerepet játszhatott a PureTech-motorok körüli botrány, amely már érezhetően befolyásolja a francia modellek használtpiaci értékelését. Tehát a kompakt méret, a benzines hajtás, és a jó hírű márkanév jelentik a kulcsot a lassú értékvesztéshez.

A dízeles modellek ezzel szemben egyértelműen piaci térvesztést mutatnak.

Bár a Logan és a Sandero dízelváltozatai már nem szerepelnek az újautó-kínálatban, 2020-ban még gyártásban voltak, így bekerültek a mostani rangsorba is.

A prémium és elektromos kategória is érdekes

A Le Parisien két további listát is közzétett, amelyek ugyancsak érdekes tendenciákat mutatnak.

A prémium kategóriában a franciák egyértelműen a Mercedes-modelleket keresik: a CLA, a GLA, a GLB és az A-osztály tartja meg a legjobban az értékét öt év alatt. A BMW csak a 2-es sorozattal tudott felkerülni a Top 10-be.

A legnagyobb vesztesek között a BMW X2, az Audi A5, a Mercedes C-osztály és a BMW 3-as szerepelnek.

Az elektromos autók rangsora (2020-2025) még nagyobb bizonytalanságot tükröz. A Tesla Model 3 átlagos újkori árát 60 280 euróban határozták meg, ehhez képest 2025-re 24 472 euróra esett vissza. Ez papíron 59 százalékos értékvesztést jelent. A Peugeot e-208 esetében 61, a Renault Zoe-nál 63 százalékos veszteséget számoltak. A szakértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy az eredmények eltorzulhatnak, mivel a számítások nem veszik figyelembe a különböző felszereltségeket, a valós eladási volumennel súlyozott árakat és az állami támogatásokat, amelyek sok vásárlónál jelentősen csökkentették a beszerzési költséget - írja az adevarul.ro.