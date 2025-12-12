Csökkenéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék pénteken.

A londoni FTSE-100 mutató 0,56 százalék,

a frankfurti DAX-index 0,34 százalék mínusszal zárt,

a párizsi CAC-40 index 0,21 százalékkal gyengült.

Az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,66 százalékkal csökkent. Milánóban 0,44 százalékos, Madridban 0,33 százalékos indexcsökkenéssel zárult a kereskedés.

Az európai tőzsdezárás után New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,55 százalékos, az S&P 500-as index 1,35 százalékos mínuszban, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 1,96 százalékos veszteséggel állt.

Az északi-tengeri Brent olajfajta ára hordónként 0,03 dollárral, 0,05 százalékkal, 61,31 dollárra emelkedett.

Az arany határidős jegyzése 4289,70 dolláron állt unciánként, 0,15 százalékos (6,40 dolláros) gyengüléssel.

Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, januári jegyzésében 2,50 százalékkal emelkedett az előző kereskedési nap záróértékéhez képest: 1 megawattóra 27,47 eurón állt 17.45 óra körül. A gázjegyzés három hónapja 33,61 eurón, egy éve 38,69 eurón, két éve 38,96 eurón zárt.