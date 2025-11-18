Ahogy az Economx is beszámolt róla: hétfő este nyilvánosságra hozta a Tisza Párt a 315 névből álló listáját, az aspiránsok közül november végén választják ki a 106 egyéni választókerületben induló képviselőjelölteket.

Az ellenzéki párt jelölti listáját kommentálva Orbán Viktor a Facebook-oldalán azt írta: „Déjà vu. Ellenzéki jelöltállítás. Újra itt van a nagy csapat. Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve”.

A miniszterelnök szerint tudjuk, ez mit jelent: „Ha Magyarországon a baloldalé a hatalom, akkor Brüsszel irányít. Hazugság a választások előtt, utána megszorítások, adóemelések, munkanélküliség és káosz. Túl baloldaliak, túl brüsszeliek és túl kockázatosak. Miért adnánk a kezükbe Magyarország sorsát?” - fogalmazott a kormányfő.

A jelöltállítás folyamatáról Magyar Péter a Facebook-oldalán számolt be hétfőn. Az MTI tudósítása szerint az ellenzéki párt elnöke a videójában elmondta: november 23-24-én a saját közösségük választ a három jelölt közül kettőt, ezután november 25. és 27. között bárki szavazhat, aki szerdától regisztrál a nemzethangja.hu oldalon. A végső győzteseket november 30-án ismerheti meg az ország - mondta.

„Ez az ország tele van tettre kész, szakmájukban és közösségükben elismert emberekkel, akik most úgy döntöttek, számukra a hazájuk lesz az első” - jelentette ki a pártelnök, aki szerint a jelöltek bebizonyítják majd nagyon-nagyon sok munkával, alázattal, hazaszeretettel, hogy az állam „igenis lehet hasznos, szolgálhatja a magyar embereket, a politika pedig lehet értelmes munka és egyben szép hivatás is”.

Magyar Péter jelezte azt is, hogy a munkacsoportjaikban már zajlik a kormányzásra való felkészülés, 2026 elején pedig bemutatják a részletes programjukat is.