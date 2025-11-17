A választók elsősorban Magyar Péter és Orbán Viktor párharcát követhetik nyomon a médiában: a két legerősebb párt a vezetőire építi a kampányát. Ezért indokolt a vezető politikusok népszerűségének felmérése, hiszen ez is kulcsfontosságú információ az egyre közelgő választások előtti hónapokban. A Republikon legutóbbi, októberi kutatásában megkérdezte a válaszadókat, mit gondolnak a két „főszereplőről” és más pártok vezetőiről, prominens politikusairól. A felmérés szerint:

Magyar Péter népszerűsége kétszerese Orbán Viktornak: a teljes népesség 50 százaléka kedveli a Tisza Párt vezetőjét (ez jócskán túlmutat a Tisza Párt teljes népességben mért 30 százalékos támogatottságán), míg Orbán Viktort csak 23 százalékuk (nagyjából megegyezik a Fidesz-KDNP teljes népességben mért 24 százalékos támogatottságával).

(ez jócskán túlmutat a Tisza Párt teljes népességben mért 30 százalékos támogatottságán), (nagyjából megegyezik a Fidesz-KDNP teljes népességben mért 24 százalékos támogatottságával). Orbán Viktor kedvelői elsősorban a Fidesz-KDNP táborból kerülnek ki , a kormánypárti szavazók 76 százaléka kedveli, 13 százalékuk nem kedveli. Emellett a miniszterelnök a Mi Hazánk szavazók egyharmadának is zimpatikus, ami a teljes népesség 2 százalékának felel meg.

, a kormánypárti szavazók 76 százaléka kedveli, 13 százalékuk nem kedveli. Emellett a miniszterelnök a Mi Hazánk szavazók egyharmadának is zimpatikus, ami a teljes népesség 2 százalékának felel meg. Magyar Pétert a tiszások 83 százaléka kedveli, de más szavazói csoportokban is vannak szimpatizánsai. Fidesz-KDNP tábor 12 százaléka és a többi ellenzéki választó harmada kedveli, azaz a Tiszán-túli ellenzék támogatói nem véletlenül nem Magyarra szavaznak, közel felük ugyanis nem szereti a Tisza vezetőjét. Ez a teljes népesség 4-5 százalékát jelenti, ők azok, akik a parlamentbe tudnának juttatni egy kisebb ellenzéki pártot, és akikért kétségkívül verseng majd a megmaradt Tiszán-túli ellenzék.

Fidesz-KDNP tábor 12 százaléka és a többi ellenzéki választó harmada kedveli, azaz a Tiszán-túli ellenzék támogatói nem véletlenül nem Magyarra szavaznak, közel felük ugyanis nem szereti a Tisza vezetőjét. Ez a teljes népesség 4-5 százalékát jelenti, ők azok, akik a parlamentbe tudnának juttatni egy kisebb ellenzéki pártot, és akikért kétségkívül verseng majd a megmaradt Tiszán-túli ellenzék. A bizonytalanok körében is erős Magyar Péter : 59 százalék kedveli, míg Orbán Viktor csupán 6 százalékos támogatottsággal rendelkezik ebben a csoportban. A bizonytalanok 80 százaléka elutasítja a miniszterelnököt, míg Magyar Pétert csak 22 százalék nem kedveli. E szerint Magyar Péter a bizonytalanok körében elért eredményének köszönheti, hogy népszerűsége túlmutat a Tisza támogatottságán.

: 59 százalék kedveli, míg Orbán Viktor csupán 6 százalékos támogatottsággal rendelkezik ebben a csoportban. A bizonytalanok 80 százaléka elutasítja a miniszterelnököt, míg Magyar Pétert csak 22 százalék nem kedveli. E szerint Magyar Péter a bizonytalanok körében elért eredményének köszönheti, hogy népszerűsége túlmutat a Tisza támogatottságán. A demográfiát tekintve nincs olyan társadalmi réteg, ahol Orbán Viktor népszerűsége kiemelkedne. Magyar Péternél megfigyelhető, hogy nemcsak a tipikus ellenzéki szavazó kedvelik, hanem nagyjából kiegyenlített arányban fordulnak elő szimpatizánsai a legtöbb végzettségi, településtípusi csoportban.

Magyar Péternél megfigyelhető, hogy nemcsak a tipikus ellenzéki szavazó kedvelik, hanem nagyjából kiegyenlített arányban fordulnak elő szimpatizánsai a legtöbb végzettségi, településtípusi csoportban. A vizsgált politikusok közül jelenleg Orbán Viktor az egyik legkevésbé kedvelt : a kétharmaddal kormányzó miniszterelnököt a választók kétharmada elutasítja. Ebből 57 százalék élesebben, 10 százalék kisebb mértékben. Magyar Pétert 21 százalék nem kedveli egyáltalán, ez vélhetően a Fidesz-KDNP szavazók tábora, és további 16 százalék állítja, hogy inkább nem kedveli.

: a kétharmaddal kormányzó miniszterelnököt a választók kétharmada elutasítja. Ebből 57 százalék élesebben, 10 százalék kisebb mértékben. Magyar Pétert 21 százalék nem kedveli egyáltalán, ez vélhetően a Fidesz-KDNP szavazók tábora, és további 16 százalék állítja, hogy inkább nem kedveli. Lázár János és Varga Judit népszerűsége alacsony: mindkettőjüket a válaszadók 12 százaléka kedveli, míg a többség elutasító.

Dobrev Klára és Toroczkai László pártjuknál népszerűbbek, de országosan kevésbé kedveltek: a választók többsége nem kedveli őket.

Kovács Gergely népszerű a Kutyapárton belül és a teljes népesség körében is, de ismertsége alacsony: a magyarok több mint harmada jó véleménnyel van róla.

Karácsony Gergely és Hadházy Ákos a legnépszerűbb politikusok: Karácsonyt a teljes népesség 55, Hadházyt 58 százaléka a kedveli, így ők a leginkább támogatott ellenzéki vezetők.

A Republikon szerint bár a kampány személyekről szól, a szavazólapon, különösen az egyéni választókerületekben kulcsfontosságú a pártok szerepe, és a Fidesz-KDNP nincs behozhatatlan hátrányban.