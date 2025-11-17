A Samsung SDI 955 milliárd forintból bővíti magyarországi akkumulátorgyártó üzemének kapacitását - derült ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) egyedi kormánydöntéssel adott támogatásainak friss listájából. A beruházáshoz járó, 133 milliárd forintos állami támogatásról szóló szerződést október 16-án szignálták, írta a listáról beszámoló Telex.

A lap szerint a vállalat a bővítéssel nem vállalt új munkahelyeket, a minisztériumi listából annyi derül ki, hogy a támogatás az „elektromos járművek akkumulátorcellái és moduljai gyártását végző üzem kapacitásbővítését” szolgálja.

A Samsung SDI nem most kap először állami pénzt: a cég korábban már öt alkalommal részesült egyedi kormánydöntésen alapuló támogatásban. 2020-ban 1,2 milliárd, 2021-ben 33,6 milliárd forintot kapott, 2023-ban pedig két részletben összesen 19,5 milliárdot fotovoltaikus rendszer telepítésére és új gyártósorok építésére. Idén júniusban további 184 millió forint érkezett képzési programokra.

A Samsung SDI a mostani 133 milliárd forintos támogatással együtt eddig így több mint 187 milliárd forinthoz jutott egyedi kormánydöntések révén, a gödi gyár infrastruktúrájára költött állami milliárdok nélkül.

A mostani, 955 milliárdos kapacitásbővítésnél nem egyértelmű, pontosan melyik projektre vagy gyárfázisra vonatkozik: új gyár építése nem szerepel a dokumentumban, a pénz a Samsung egyetlen magyarországi üzeméhez, a gödi telephelyhez kötődik.

A Samsung első, akkumulátort gyártó gödi üzemét 2017-ben nyitották meg, és 2019 után felépítettek mellette egy második, az elsőnél jóval nagyobb gyárat. 2024 elején aztán a második gyáregységet bővíteni kezdték, ez a beruházás pedig most is zajlik, a lap úgy tudja, hogy a most aláírt szerződés erre a bővítésre vonatkozik. A második gyár második ütemében 2026-tól kezdődően a Hyundainak gyárt majd akkumulátorokat.

A cikk szerint Szijjártó Péter egy nyári Facebook-bejegyzésében arra utalt, hogy a Samsung hosszabb távon egy újabb gyáregységet is építhet Gödön: a posztban közzétett tervrajzon a jelenlegi fejlesztés mellett egy „Future” feliratú, lehetséges harmadik ütem is szerepelt.