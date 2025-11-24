A Portfolio privátbanki felmérése szerint szeptember végén

a magyarországi privátbanki szolgáltatóknál kezelt vagyon megközelítette a 12,5 ezermilliárd forintot, amely egy negyedév alatt 2,5, egy év alatt pedig több mint 14 százalékos növekedést jelent.

A legnagyobb vagyont továbbra is az OTP Private Banking kezeli (a teljes privátbanki piac közel 29 százalékát);

az egy privátbanki számlára eső vagyon szeptemberig több mint 194 millió forintra duzzadt;

a privátbanki ügyfélszámlák száma is bővül, szeptember végére meghaladta a 64 ezret; szektorszinten több mint 400 új privátbanki számla jött létre a harmadik negyedévben.

Egyre több szolgáltatónál lehet megfigyelni a privátbanki belépési limit emelését, a legmagasabb belépési limittel rendelkező szolgáltatók sorrendje nem változott: a Bank Gutmanné a legmagasabb, 390 millió forinttal, ezt követi az OTP kiemelt privátbanki szegmense és az Apelso 300 millióval, majd az Erste, Raiffeisen, K&H és a Concorde 150 millióval. A legalacsonyabb belépési küszöb az OTP Digitális Privát Banknál maradt, 20 millió forinttal.

Az egy ügyfélszámlára eső vagyonban a Bank Gutmann büszkélkedhet továbbra is a legmagasabb, 1,15 milliárd forintot is meghaladó átlagvagyonnal, mögötte az Apelso Wealth Management a második 821 millió forinttal, a Hold Alapkezelő pedig a harmadik 535 millióval.

Az adatszolgáltatók számai alapján a kezelt vagyon 46 százalékát tartják a gazdagok forintban, vagyis a vagyonuk nagyobb része devizákban van, ezek között kiemelkednek az eurós vagyonelemek 35 százalékkal, valamint a dollár 16 sázalékkal. A lap becslése szerint mintegy 6000 milliárd forintnyi privátbanki vagyon van devizában, ebből mintegy 4000 milliárd euróban, 1700 milliárd dollárban, és 300 milliárd egyéb devizában.