Sztrájkhajlandóságot mér fel a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete a nevelést, oktatást közvetlenül segítők (NOKS) béremelése érdekében.

Az Eduline beszámolója szerint Maruzsa Zoltán a szakszervezettel való legutóbbi egyeztetésén közölte: nem hajlandóak a választásokig jogszabályokat módosítani, a garantált bérminimum emelkedésén túlmenően pedig továbbra sem számíthatnak egyéb béremelésre az oktatást és nevelést segítő dolgozók, mert nincs rá fedezet a 2026-os költségvetésben.

A lap szerint ugyanakkor a szervezet korábbi felmérése alapján az ő esetükben még indokoltabb lenne a béremelés, mint korábban a pedagógusok esetében volt, ugyanis a fizetésük átlagosan nettó 230 ezer forint.

A PDSZ szerint az ügy érdekében valamit tenni kell, ezért egy kérdőív formájában elkezdték felmérni a sztrájkhajlandóságot. Első körben csak egy kétórás figyelmeztető sztrájkra készülnének, ha pedig ez nem vezet eredményre, akkor a PDSZ szerint akár hosszabb munkabeszüntetés is lehetséges.