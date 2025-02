Óriási a bérfeszültség a pedagógusok és az oktatást-nevelést segítők között, ezért aláírásgyűjtést indított a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ), követelik az oktatást segítő dolgozók bérrendezését, írja az Eduline.hu.

A nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozók (noks) közé tartoznak a dajkák, könyvtárosok, pedagógiai asszisztensek, gyógypedagógiai asszisztensek, gyermek- és ifjúságvédelmi támogatók, gyógytornászok, intézményi titkárok, ápolók, rendszergazdák, laboránsok, gondozók, takarítók, szakorvosok, úszómesterek, gazdasági, ügyviteli, műszaki és kisegítő munkakörökben dolgozók, és a szakképzésben a nem oktatói munkakörben dolgozók, akik - szemben a pedagógusokkal - 2025-től csak annyival keresnek többet, amennyivel a minimálbér és a garantált bérminimum összege növekedett – írják.

Ez a minimálbér esetében +9 százalékot jelentett, ami által a minimálbér összege bruttó 290 800 forintra emelkedett (nettó 193 ezer forint) január 1-től, a garantált bérminimum esetén pedig 7 százalékkal nőttek a fizetések bruttó 348 820 forintra (nettó 231 ezer forint).

Kivételt képeznek azok a noks-os dolgozók, akik rendelkeznek diplomával. Ők ugyanis a garantált bérminimum mellé plusz 7 százalékos emelést kaptak, amire a kormány 10 százalékos fedezetet biztosított, ám a fennmaradó 3 százalékról az óvodákat fenntartó önkormányzatok dönthetnek, mondta korábban Lőrincz Tiborné Pudics Éva, a dajkák és óvodapedagógust segítők csoportjának vezetője. Nem világos, hogy milyen szempontok alapján.

A pedagógusbérek így alakulnak 2025. január 1-től:

gyakornok esetén bruttó 640 990 forint;

pedagógus I. kategóriában bruttó 653 100 - 1 290 800 forint;

pedagógus II. kategóriában bruttó 660 400 - 1 375 600 forint;

mesterpedagógus esetén bruttó 716 900 - 1 654 400 forint;

kutatótanár esetén pedig bruttó 840 000 - 1 781 600 forint

A noksos dolgozók továbbra is éhbérért dolgoznak, ami Lőrincz Tiborné szerint bérfeszültséget teremt az óvodákban és iskolákban. Ha ők felállnak összedől a rendszer.

Jelenleg a noksos kollégáknak nincs kiszámítható életpályájuk, tisztes megélhetést sem tudnak maguknak biztosítani. Mindeközben sokszor nemcsak a saját munkakörüknek megfelelő munkákat látnak el, hanem további, az intézményben aktuálisan be nem töltött munkakörökhöz tartozó feladatokkal is megbízzák őket, ez is jelentős leterheltséget és sokszor kifizetetlen túlmukát jelent számukra – írja a PDSZ az aHang felületén indított petíciójában.

Az aláírás mellett arra is buzdítanak, hogy az ügy támogatói küldjenek levelet az illetékes minisztériumoknak és minisztereknek. Pintér Sándor belügyminiszternek, Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszternek és Nagy István agrárminiszternek.