Ha nem kapják meg a nevelő oktató munkát közvetlenül segítő (NOKS) kollégák és a nem pedagógus munkakörben dolgozók a minimálbér- és a garantált bérminimum emelést meghaladó fizetésemelést, akkor a 2025. januárjában a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) felméri a sztrájkhajlandóságot, írják a szakszervezet blogjában. A PDSZ a fentiek lebonyolítására munkacsoportot is létre hozott.

A 2025. évi pedagógus béremelésről szóló rendelettervezet, a kormány honlapján jelent meg, amit a PDSZ véleményezett. Ebben többek között azt írják, hogy a szakszervezet továbbra is kiáll a nem pedagógus-munkakörben dolgozók béremelése mellett, beleértve a szakképzésben, technikai munkakörökben dolgozókat is. A PDSZ az érintettek hajlandósága esetén sztrájkot és szolidaritási sztrájkot is szervez, amelyben számít az ágazatban működő többi szakszervezet együttműködésére. A PDSZ amellett, hogy továbbra is követeli, hogy a fenti béremelésre legyen elkülönített központi költségvetési keret, egyúttal felméri az érintettek körében a sztrájkhajlandóságot, és erről online fórumot is szervez.

A napokban írtunk arról, hogy óriási a bérfeszültség a dajkák és az óvodapedagógusok között az intézményekben, van aki 40 év után annyit keres, mint egy pályakezdő óvodapedagógus gyakornok.

A PDSZ nyolc pontban foglalta össze az észrevételeit a rendelettervezettel kapcsolatban.

Az elnevezést változtatni kellene, mert nemcsak a tanárokat érintő intézkedésről van szó, ráadásul a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban nem bért, hanem illetményt állapítanak meg. Pozitív elem a rendeletben a minden érintettnek illetményemelést biztosító, kötelező, százalékos illetményemelés. Nem javasoljuk ugyanakkor, hogy az Európai Unió által támogatott keretből kerülhessen sor többlettanítási óradíj, eseti pótlékok, ügyeleti és készenléti díj, ösztönzési keresetkiegészítés, jutalom, ill. munkáltató által biztosított céljuttatás kifizetésére. E keretet teljes egészében tartós, minden hónapban kifizetendő illetményre kellene fordítani ahhoz, hogy a pedagógusok illetménye ténylegesen érje el a diplomás átlagbér legalább 80 százalékát. A kormányzati kommunikációban folyamatosan béremelésről beszélnek, nem bértömegemelésről, ezért sem indokolt, hogy e keretet nem havonta, rendszeresen kifizetendő személyi juttatásra használják fel. Nem értünk egyet azzal, hogy hiányszakmák alatt csak a természettudományos tárgyakat tanító tanári munkaköröket értik, miközben országszerte tapasztalható pedagógushiány szinte minden tantárgy vonatkozásában, de a tanítók, gyógypedagógusok és óvodapedagógusok körében is. A 7 százalékkal indokolatlan belső bérfeszültség keletkezik. Ennek fedezetét célszerű lenne minden pedagógust és pedagógus-diplomával rendelkező NOKS-dolgozót megillető illetményemelésre fordítani. Azzal, hogy a pályakezdés után járó illetménynövekedést a Pedagógus I. fokozatba kerülést követő január 1-jétől elvonják, nem teszik a pályakezdők számára tartósan vonzóvá a pedagóguspályát. Ellenkezőleg, azt a jelenleg is tapasztalható elvándorlást erősítik, hogy a fiatalok néhány év pedagógus munka után más ágazatban helyezkednek el. Nem válik attraktívvá egy pálya, hogy a fiatal szembesül azzal, hogy ha marad a minősítő vizsga után a szakmájában, az átsorolását követő évtől kevesebb az illetménye és lényegesen magasabb a munkaterhelése. Ezért is volna szükség az egyes fokozatokban az illetmények alsó sávjának emelésére. Az is negatív hatású, hogy a pályakezdés után járó illetménynövekedés külön soron történő megjelenítésével kisebb mértékű lesz a többlettanítási óradíj, aminek alapja a gyakornoki illetmény. Ha ezzel az volt a cél, hogy ne növeljék még jobban az eddig is helyi bérfeszültséget okozó vezetői megbízási díjakat, akkor nem az alapot, hanem a százalékokat kellett volna korrigálni. A felső határ emelése pedig teljesen felesleges, voltaképpen egy látványelem a rendeletben, mivel azt a pedagógusoknak nem állapítják meg akkor sem, ha a törvényben felsorolt összes szempontnak megfelelnek. Bértáblára volna szükség ahhoz, hogy valódi életpályáról lehessen beszélni. „A javaslat szerint a tanárok és óvónők fizetése január 1-jétől átlagosan újabb 21,2 százalékkal emelkedik. A béremelés 140 ezer köznevelésben dolgozó pedagógust, és a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti.” – áll a Belügyminisztérium közleményében. A rendelettervezetből az, hogy a béremelés a szakképzésben dolgozó oktatókra is vonatkozik, sajnálatosan kimaradt. Kérjük, hogy legyen jogszabályban garantált, hogy az átlagos 21,2 százalékos emelés a szakképzésben dolgozó oktatókra is vonatkozik! Továbbra sem jelenik meg jogszabályban a nevelést-oktatást közvetlenül segítő és egyéb munkakörökben foglalkoztatottak kötelező béremelése. Elfogadhatatlan, hogy számukra az emelés kimerül abban, hogy évente emelkedik a minimálbér és a garantált bérminimum, ezáltal ezekben a munkakörökben mindenki, így a felsőfokú végzettségűek illetménye is folyamatosan a legkisebb munkabérre van felzárkóztatva, és a NOKS-dolgozók erre kapják a legalább 7 százalékot, amelyre 10 százalék mértékig biztosítanak a központi költségvetésből fedezetet. Illetmény-előmeneteli rendszerre volna szükség a tisztes megélhetés és kiszámítható életpálya biztosítására e munkakörökben is. Ezzel lehetne a felsőfokú végzettséget igénylő NOKS-munkakörökben dolgozók pályaelhagyását csökkenteni, és az évtizedek óta a köznevelési intézményekben dolgozók munkáját megbecsülni.

A PDSZ Kongresszusa a nem pedagógusok illetmény- és béremelésével kapcsolatban az alábbi határozatokat hozta:

„A PDSZ követeli a NOKS-dolgozók garantált bérminimum feletti béremelését úgy, hogy a felsőfokú végzettségűek minimális illetménye érje el Ped. 1. fokozathoz tartozó illetmény alsó határát.”

„A felsőfokú végzettséggel nem rendelkező NOKS-munkakörökben dolgozók kapjanak a garantált bérminimum+10 százalék felett legalább ugyanolyan százalékos illetményemelést, mint a gyakornokok.”

„A felsőfokú végzettséggel nem rendelkező egyéb munkakörökben dolgozók kapjanak a részükre járó legkisebb munkabér felett legalább ugyanolyan százalékos illetményemelést, mint a gyakornokok"– írta a PDSZ a Belügyminisztériumnak címzett levelében.