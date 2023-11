Kudrjavcev Anatolij orvosigazgató arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a szakrendelést továbbra is minden munkanap biztosítani fogják, emellett továbbra is lehetőség lesz egynapos sebészeti műtétekre. Hozzátette, a korszerű technikai feltételek mellett eddig is el lehetett végezni ilyen keretek között a beavatkozások egy részét.

A közlemény szerint az urológiai fekvőbetegeket várhatóan a budapesti és a debreceni klinikán látják majd el, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által kijelölt kórházakban.

Az orvosigazgató kiemelte, hogy az elmúlt időszakban komoly erőfeszítéseket tett a kórház vezetősége azért, hogy a távozó orvosokat pótolni tudják, és a továbbiakban is keresik ennek lehetőségét, hogy az urológiai fekvőbeteg-ellátás ismét biztosított legyen.