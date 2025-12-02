Hétfő este Orbán Viktor a Facebookon tett közzé egy videót, amelyben egy több száz oldalas gazdasági dokumentumcsomaggal jelent meg, amely a miniszterelnök szerint a Tisza Párthoz tartozik, és a „tiszás megszorító csomag” elnevezést használta a bejegyzésében. Mint írta, a dokumentum 600 oldalas, hat aláírással ellátott, és szerinte „50 százalék baloldali megszorítás, 50 százalék brüsszeli ukáz”.

Orbán Viktor a videóban egy, a véleményét firtató kérdésre válaszolva azt mondta: „nem lep meg, mert ezt mind olvastam már. Csak az volt odaírva, hogy Brüsszel”. Hozzátette, ismeri a párt vezető gazdaságpolitikusát, egy bankár, az Ersténél dolgozik. „Nekem is volt államtitkárom. Egy-másfél év után tettem ki. Egy okos ember, ismeri a számokat, emberek közé nem szabad engedni, ennek a lenyomata ez itt” - fogalmazott Orbán Viktor.

Az Index korábban arról számolt be, hogy birtokába került egy, a Tisza Pártnak tulajdonított gazdasági tervezet, a „Magyarország 2027-2035 gazdasági konvergenciaprogram” című szakpolitikai tanulmánygyűjtemény. Erre reagálva a Tisza Párt közölte: nem készített ilyen anyagot.

Magyar Péter, a párt vezetője szintén a Facebookon akkor azt írta, hogy a kormányoldal az első betűtől az utolsóig hamis dokumentumra hivatkozva próbálja egészen nevetséges kamukkal lejáratni a stabilan vezető Tiszát és egyben félrevezetni a magyarokat. „Orbánnak már semmi sem számít. Tudja, hogy számára vége van, ezért kipróbálja az amerikai és izraeli kampánytanácsadói által javasolt vészmegoldást: vádold az ellenfeleidet azzal, amit te csinálsz” - fogalmazott a Tisza Párt elnöke.