A Kreml szóvivője szerint semmit nem tudnak arról, milyen elképzelései vannak Magyarországnak az ukrajnai háború lezárását illetően. További kérdésekre Peszkov azt felelte: valószínűleg egy bizonyos próbaidőszak után tájékoztatni fognak minket róla, de egyelőre nem ismerik a részleteket – írja a TASZSZ.
Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter az Orbán-Trump találkozó előtt kijelentette: a csúcstalálkozó napirendjének prioritása az ukrán béke megteremtésének lehetősége lesz. A magyar kormányfő a Fehér Házban arról beszélt, szerinte tévesen gondolják azt Európában, hogy meg lehet nyerni a háborút Oroszország ellen Ukrajna katonai támogatásával.
Orbán Viktor bejelentette: rendkívül jelentős megállapodást kötött Donald TrumppalA Washingtonból hazafelé tartó járaton Orbán Viktor miniszterelnök rögtönzött sajtótájékoztatót tartott a gépen utazó újságíróknak, amelyen bejelentette: pénzügyi védőpajzsot kap Magyarország az Egyesült Államoktól.
