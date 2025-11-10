A Kreml szóvivője szerint semmit nem tudnak arról, milyen elképzelései vannak Magyarországnak az ukrajnai háború lezárását illetően. További kérdésekre Peszkov azt felelte: valószínűleg egy bizonyos próbaidőszak után tájékoztatni fognak minket róla, de egyelőre nem ismerik a részleteket – írja a TASZSZ.

Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter az Orbán-Trump találkozó előtt kijelentette: a csúcstalálkozó napirendjének prioritása az ukrán béke megteremtésének lehetősége lesz. A magyar kormányfő a Fehér Házban arról beszélt, szerinte tévesen gondolják azt Európában, hogy meg lehet nyerni a háborút Oroszország ellen Ukrajna katonai támogatásával.