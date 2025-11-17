A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ IX. kerületi épületében 2023 áprilisában furcsa figyelmeztetés fogadta az új dolgozókat: a korábban itt működő OGYÉI munkatársai félrehívták őket, és annyit mondtak, „ne igyatok a csapvízből”. A víz ólomtartalma ugyanis évek óta magas volt, és a korábbi dolgozók palackos ásványvízzel próbálták áthidalni a problémát – miközben a vezetés is tudott a helyzetről.

A két intézmény összeolvadása után a laborokat és a nyílászárókat felújították, ám a vízvezetékekhez nem nyúltak, így a gond megmaradt. Ezért fordulhatott elő, hogy egy egészségügyi és gyógyszerészeti feladatokat ellátó központban éppen az alapvető infrastruktúra jelentett kockázatot – ráadásul úgy, hogy ezt házon belül régóta ismerték.

A helyzet kapcsán az NNGYK munkavállalói szóltak a vezetőségnek a problémáról, emiatt mintavételt rendeltek el, amely során kiderült, hogy

a minták több mint felében volt határétéket meghaladó érték, négy esetben pedig 10-szeres értéket mértek.

A Telex megkeresésére az NNGYK megerősítette, hogy tisztában vannak a problémával, kezelték azt, és közölték: „az NNGYK minden telephelyén, minden épületben biztosított a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, biztonságos ivóvíz a dolgozók számára”.

Azt azonban nem árulták el, pontosan milyen módszerekkel biztosítanak tiszta ivóvizet a munkatársaknak. Hozzátették: amennyiben ólomforrás az épület belső ivóvízhálózatában van, a felelősség a tulajdonosé, aki azonban nem kötelezhető az ólomforrás, ólomcsövek eltávolítására.