A kormányzat hivatalos oldalán nyilvánosságra hozták az

adóemelésekről szóló nemzeti konzultációval

kapcsolatos gyártási és előállítási költségeket.

A Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda tájékoztatása szerint két szerződéses partnerük volt a Nemzeti Konzultáció során.

Digitális Magyarország Ügynökség Zrt. Feladat: "Nemzeti konzultáció az adóemelésekről" (küldemények összeállítása, a nyomdai borítékok előállítása, és a címzettek részére történő eljuttatása). Költség forintban: bruttó 3 593 279 079 forint.

New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft. Feladat: "Nemzeti konzultáció az adóemelésekről" nyomdai szolgáltatás (nyilatkozat, Miniszterelnöki levél, kérdőív). Költség forintban: bruttó 401 152 360 forint.

Szóval ez összesen 3 994 431 439 forint, azaz kicsivel kevesebb mint 4 milliárd forintba került az államháztartás számára.

A 2025 őszén elindított nemzeti konzultáció középpontjában az állt, hogy a kormány kikérje a választópolgárok véleményét a Tisza Párt által állítólag tervezett adóemelésekkel és azok hatásaival kapcsolatban. A konzultáció kampányában a kabinet azt kommunikálta, hogy a Tisza Párt „mélyen belenyúlna az emberek zsebébe”, és növelné az adókat, ami többek között érintené a személyi jövedelemadó rendszerét, a családi kedvezményeket és a rezsicsökkentést. A kérdőívet minden választópolgárnak kiküldték, a válaszadás határideje november 30. volt.

A kormányzati kommunikáció kiemelte, hogy a konzultációban való részvétel lehetőséget ad arra, hogy a közvélemény állást foglaljon a közteherviseléssel és az esetleges adóemelésekkel kapcsolatban, amelyeket a kabinet szerint „brüsszeli nyomás” vagy egyes ellenzéki pártok – így a Tisza Párt – terjesztenének elő.

Ezek voltak a kérdések

A konzultáció hivatalos kérdései a következők voltak:

Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos személyi jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel? Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket? Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál? Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha ez növeli a háztartások rezsiköltségét és megszünteti a rezsicsökkentést? Egyetért-e Ön a társasági adó (a vállalatok által fizetett adó) megemelésével?

Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor december közepén több mint 1,6 millió visszaküldött konzultációs ívet "vitt magával" Brüsszelbe. A kormányfő akkor azt hangsúlyozta: ennyien mondták el véleményüket a „háborús adóemelési tervekről”.