A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,03 pontos csökkenéssel, 130 030,31 ponton nyitott hétfőn.

Emelkedéssel indulhat a kereskedés hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT), a BUX 211,23 pontos, 0,16 százalékos emelkedéssel, 130 030,34 ponton zárt pénteken.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az MTI-nek küldött hétfői előrejelzésében kiemelte, a kedvező nemzetközi befektetői hangulat hatására emelkedéssel indulhat a kereskedés.

Kifejtette, a vezető részvények közül az OTP árfolyamában 40 400 forintnál látszik támasz, 40 910 forintnál ellenállási szint. Pénteken az OTP-részvények ára 140 forinttal, 0,35 százalékkal 40 500 forintra erősödött, forgalmuk 20,5 milliárd forintot tett ki.

A Mol grafikonján 3900 forintnál van támasz, 4000 forintnál ellenállás. Pénteken a Mol 38 forinttal, 0,95 százalékkal 3942 forintra csökkent, 5,4 milliárd forintos forgalomban.

A Richterben 11 440 forintnál látható támasz, 11 670 forintnál ellenállás. Pénteken a Richter-papírok árfolyama 150 forinttal, 1,32 százalékkal 11 480 forintra emelkedett, a részvények forgalma 3,2 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekom árfolyamában 1970 és 1979 forintnál van támasz, 2075 forintnál ellenállási szint. Pénteken a Magyar Telekom árfolyama 6 forinttal, 0,3 százalékkal 1982 forintra nőtt, forgalma 991,5 millió forint volt.