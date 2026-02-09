A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,03 pontos csökkenéssel, 130 030,31 ponton nyitott hétfőn.
Emelkedéssel indulhat a kereskedés hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT), a BUX 211,23 pontos, 0,16 százalékos emelkedéssel, 130 030,34 ponton zárt pénteken.
Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az MTI-nek küldött hétfői előrejelzésében kiemelte, a kedvező nemzetközi befektetői hangulat hatására emelkedéssel indulhat a kereskedés.
Kifejtette, a vezető részvények közül az OTP árfolyamában 40 400 forintnál látszik támasz, 40 910 forintnál ellenállási szint. Pénteken az OTP-részvények ára 140 forinttal, 0,35 százalékkal 40 500 forintra erősödött, forgalmuk 20,5 milliárd forintot tett ki.
A Mol grafikonján 3900 forintnál van támasz, 4000 forintnál ellenállás. Pénteken a Mol 38 forinttal, 0,95 százalékkal 3942 forintra csökkent, 5,4 milliárd forintos forgalomban.
A Richterben 11 440 forintnál látható támasz, 11 670 forintnál ellenállás. Pénteken a Richter-papírok árfolyama 150 forinttal, 1,32 százalékkal 11 480 forintra emelkedett, a részvények forgalma 3,2 milliárd forintot ért el.
A Magyar Telekom árfolyamában 1970 és 1979 forintnál van támasz, 2075 forintnál ellenállási szint. Pénteken a Magyar Telekom árfolyama 6 forinttal, 0,3 százalékkal 1982 forintra nőtt, forgalma 991,5 millió forint volt.
