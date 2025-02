Felújított helyett új metrószerkezeteket küldött vissza a 3-as metróra az ezzel megbízott orosz cég Bolla Tibor BKV-vezérigazgató állítása szerint.

Ezt viszont több szempontból is súlyosnak nevezte Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője és képviselője egy keddi sajtóbeszélgetésen.

Vitézy a Telex beszámolója szerint úgy tartja, a fő probléma ezzel az, hogy a tenderen nem lehetett (volna) új metróval indulni. Szerinte az ügynek még lesznek következményei, de a legfontosabb most az, hogy végre klimatizálják a szerelvényeket.

A főváros Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési bizottságának elnökeként a klimatizálás helyzete miatt kért beszámolót a BKV-tól, mivel ezt már évek óta nem tudják megoldani a 3-as metró oroszok által felújított kocsijainál.

Vitézy Dávid szerint a BKV vezérigazgatójától elhangzott egy olyan mondat is, amiből kiderült:

„ezek a kocsik nem is azok, amiket kiküldtünk Oroszországba, hanem azoknak a rossz állapota miatt új járműszerkezeteket küldött vissza az orosz gyártó”.

A Podmaniczky Mozgalom vezetője szerint ez további kérdéseket is felvet. Az egyik ilyen a közbeszerzés, amin nem lehetett új metróval indulni. Vitézy szerint bármelyik korszerű metrót gyártó céget kizárták volna, ha új szerelvényekkel indul. Az oroszok versenykorlátozó módon juthattak előnyhöz a tenderben – jelezte.

Sufni-tuning a 3-as metró felújítása, a BKV-nak a rángatózó szerelvényekre is van magyarázata A spórolás miatt két különböző korú és működési elvű technológiát próbálnak összeházasítani, ami a jelek szerint nem megy. Az utasok akadozó, megálló járművekről beszélnek, olyanokról, amelyek néha még az állomáson is túlfutnak. Mindenesetre 225 milliárd forintot költöttek tíz évvel ezelőtt a 3-as metró felújítására, mégsem sikerült tökéletesre. Bővebben.

A politikus külön problémának tartja, hogy nem a legmodernebb kocsikat hozták, a 3-as metrón közlekedő metrók járműszerkezete 50-60 évvel ezelőtti konstrukció.

„Kiderült, új metrót vettünk az oroszoktól, de egy régi technológiával”

– foglalta össze.

Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója a bizottsági ülésen egyébként arról beszélt, hogy kértek ajánlatot több cégtől is, és

13-14 milliárd forintra becsülik a klimatizálás költségeit.

Bolla szerint a fő akadály az, hogy a metrók felújítását végző orosz cég nem működik együtt a klímagyártókkal, enélkül viszont elveszhet a szerelvényekre vállalt garancia. Ennek ellenére most a bizottság arra kéri a BKV-t, mutassák be, mivel járna a garancia elvesztése, illetve ha bevállalják azt a kockázatot, hogy a garancia vitathatóvá válik – számolt be a lap.

Vitézy leszögezte,

„nagyon rossz és felelőtlen döntés volt klíma nélkül megrendelni ezeket a vonatokat”.

A fővárosi képviselő elismerte, sok kérdés már elévült, de azt ígérte, az ügynek lesznek további következményei, s a klimatizálás és az utaskomfort javítása miatt napirenden fogja tartani az ügyet.

Nem enged a metrókocsik ügyében a DK, érkezik az újabb feljelentés

Gy. Németh Erzsébet, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője így reagált a BKV-vezér kitálalására:

A Budapesten tanulók, dolgozók, az itt közlekedők megérdemlik, hogy normális közlekedésük legyen, és nyáron ne 30 fokban kelljen a metrón utazniuk.

– fogalmazott Gy. Németh Erzsébet, aki már két alkalommal is feljelentést tett az ügyben, mivel állítása szerint a beruházásra szánt pénzből klímás, sokkal korszerűbb és újabb metrószerelvényeket lehetett volna kihozni.

Az Mfor.hu szerin a DK-s politikus kiemelte, itt nem áll meg, újabb feljelentést tesz, hogy a budapestiek tisztességes körülmények között utazhassanak a fővárosban.

BKV: Mindenben jogszerűen jártunk el

Időközben befutott a BKV Zrt. közleménye a témában, késő délután azt írták:

Az M3 metró szerelvényeinek 2016-2017-es felújításakor 222 darab, különböző állapotú kocsi modernizálására kötött szerződést a BKV Zrt. A tenderen győztes orosz cég – miután megvizsgálta a szerelvények állapotát – vállalta, hogy a felújítás során új és felújított alkatrészeket is beépít, a kocsiszekrényeket pedig újragyártja ugyanazért a költségért. Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója – korábbi állításait nem cáfolva – ennek alapján beszélt arról a fővárosi Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság hétfői ülésén, hogy „A felújítás során az orosz fél jelezte, hogy olyan rossz állapotban van az egész kaszni, hogy nem felújítani fogja ezt a kasznit, hanem újragyártani. Tehát, az most itt elmondható, hogy amikor az orosz szerelvények kasznijai ki lettek küldve Moszkvába, akkor nem azok jöttek vissza, hanem az orosz fél vállalta azt, hogy nem toldozgatja-foldozgatja, hanem egy stabilabb és újragyártott kasznival küldte vissza a szerelvényeket.”

Egy felújításon általános, nemzetközi gyakorlat, hogy bizonyos alkatrészeket kicserélnek, szükség esetén újragyártott elemek beépítésével, más alkatrészeket viszont felújítanak, javítanak, és azok a korábbi funkcióikat ellátva működnek tovább. Az M3 szerelvényeit – a BKV megrendelésére – 2016-2017-ben felújították, és ennek részeként a kocsiszekrényeket gyártotta újra az orosz partner.

2014-ben a kormány – miután megvizsgálta az M3 metróvonal felújításával kapcsolatos fővárosi javaslatokat – a szerelvények felújításának támogatásáról döntött, állami kezességvállalással. A BKV 2014 novemberében közbeszerzést írt ki az M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújítására és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások és eszközök szállítására. 2015 júliusában hirdették ki, hogy a BKV Zrt. Igazgatósága döntése alapján a közbeszerzési eljárás nyertese a Metrowagonmash orosz részvénytársaság. A közbeszerzést vizsgálta a Közbeszerzési Döntőbizottság is, amely mindent rendben talált, és határozatával hivatalosan megerősítette:

a BKV mindenben jogszerűen járt el az M3-járművek korszerűsítéssel egybekötött felújítására kiírt tenderben.

– zárták a kommünikét.