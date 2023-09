Nettó 70 millió 610 ezer forintot fizethet ki a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) különféle közvélemény-kutatások elkészítéséért a következő egy év során a Társadalomkutató Kft.-nek – derül ki abból a szerződésből, amit a Media1 megtalált az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben.

Az állami médiavállalat közbeszerzési pályázatára egyedüliként jelentkező cég eredetileg 30 millió forintos ajánlatot tett, ám a szeptember 19-én aláírt szerződésben már 70 millió forintos megbízás szerepel. A Társadalomkutató Kft. 2020-ban 94 millió forintért, tavaly pedig 67 millióért vállalta el ugyanezt a munkát.

A médiafogyasztási kutatásokkal a megrendelő szándékai szerint az MTVA rádióinak és televíziós csatornáinak, valamint weboldalának működését támogatják.

A 175 órányi tanácsadás mellett a cég a szerződés szerint vizsgálja majd a közmédia műsorainak és sorozatainak megítélését, és felméri, hogy mennyire ismerik és kedvelik a nézők a műsorvezetőiket, továbbá „zenei ízléstesztet” is végeznek majd. Utóbbi során összesen 300 hallgató véleményére lesznek kíváncsiak, egyharmadukat Budapesten, 100-100 főt pedig két vidéki városban kérdeznek majd a rádióikban lejátszott zeneszámokról.

A Társadalomkutató Kft. ügyvezetője Fekete-Somodi Ágnes, aki korábban a Mráz Ágoston Sámuel nevével fémjelzett Nézőpont Csoportnak is dolgozott. A cég pártpreferencia-méréssel is foglalkozik, és készítettek már kutatást a Paksi Atomerőmű bővítésének társadalmi támogatottságáról is.