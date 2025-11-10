A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) nem adja ki, hogy 2025-ben mely munkavállalói részesültek prémiumban, jutalomban vagy egyéb béren kívüli juttatásban – derül ki az MTVA-nak a Népszava közérdekű adatigénylésére adott válaszából.

A lap külön kérte a vezető beosztású személyek – például a vezérigazgató, helyettesei, igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok, főszerkesztők és igazgatók – nevének, beosztásának és juttatásainak megadását. Az MTVA a válaszadás határidejét először 15 nappal meghosszabbította, majd az adatok kiadását megtagadta.

A Népszava azt viszont megírta, hogy az MTVA 2025 júliusa és szeptembere között 2 091 munkavállalót foglalkoztatott munkajogviszonyban. A negyedévben

a személyi juttatások – vagyis a bérköltségek – összege elérte az 5,98 milliárd forintot, ebből a vezető beosztású dolgozók részesedése 32,2 millió forint volt.

Az egyéb személyi jellegű kifizetések 226,4 millió forintot tettek ki, ebből a vezetők részére nem történt kifizetés. Az összes bérjárulék értéke 489,9 millió forint volt, amelyből a vezetői körre jutó rész 4,2 millió forintot tett ki.

Az SZMSZ szerinti vezetők munkabére, rendszeres juttatásai és költségtérítése – bérjárulékok nélkül – 351,3 millió forintot ért el a harmadik negyedévben. Összességében az MTVA személyi jellegű ráfordításai 2025 júliusa és szeptembere között csaknem 6,7 milliárd forintot tettek ki.