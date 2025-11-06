Egy kibérelt Wizz Air-géppel indult el egy egész delegációval Washingtonba Orbán Viktor, hogy november 7-én Donald Trump amerikai elnökkel tárgyalhasson. A tárgyalásuk egyik központi témája lehet az orosz olaj szankciókra vonatkozó mentesség kiharcolása, amelyet Trump nem adott meg Magyarországnak, még Orbán kérése ellenére sem.
Ezt említette meg Csuhaj Ildikó, a közmédia munkatársa is a Kossuth Rádió Facebook-oldalán közölt exkluzív interjújában, amelyet a kormányfővel készített a repülőgép fedélzetén, mikor azt kérdezte tőle, milyen tárgyalásra számít.
Orbán erre azt felelte, minden diplomáciai tárgyalás nehéz, de ő egy baráti és könnyű tárgyalásra számít az amerikai elnökkel.
Nagy baj lehet a kutakon, ha Orbán nem kap felmentéstKülönösen fontos lehet a Mol-csoport számára a pénteki Trump-Orbán találkozó. Az Erste elemzője szerint ugyanis ellenkező esetben drasztikus drágulásra kell készülnünk a hazai kutaknál.
