Kormányfővé nevezte ki Andrej Babist, az októberi képviselőházi választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnökét kedden Prágában Petr Pavel cseh köztársasági elnök.

Andrej Babis kinevezése után azonnal letette az alkotmány által előírt esküt, ezzel hivatalosan Csehország miniszterelnöke lett.

A 71 éves politikus 16 tagú, koalíciós kormány élén irányítja majd Csehországot. A minisztereket várhatóan a jövő hét elején nevezi ki a köztársasági elnök. A jelöltek ismertek, a kormányprogram is már elkészült, és Tomio Okamura, a képviselőház elnöke szerint várhatóan január 13-án szavaz róla a parlamenti alsóház. A Hradzsin szerint mindez annak függvénye, hogy Andrej Babis mikor terjeszti be hivatalosan az államfőnek kormánya tagjainak névsorát - számolt be az MTI.

A szlovák származású Andrej Babis négy év után vette át ismét a cseh kormányfői posztot, és ez a harmadik kormányfői megbízatása. Első ízben 2017 és 2021 között töltötte be a miniszterelnöki tisztséget. Az akkori első, egypárti kisebbségi kormánya 2018 januárjában nem kapott bizalmat. Második, immár koalíciós kormánya - az ANO partnere akkor a Cseh Szociáldemokrata Párt (CSSD) lett - szintén kisebbségben volt, de Cseh- és Morvaország Kommunista Pártjának (KSCM) külső támogatásával végig tudta vinni mandátumát. A 2021-es képviselőházi választások után a cseh jobboldal alakított kormányt, és az ANO ellenzékbe került.

Babis ezúttal hárompárti koalíciós kormányt fog vezetni. A kormánykoalíciót az ANO, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom, valamint az Autósok pártja alkotja. Az ANO nyolc minisztériumot fog irányítani, az Autósok négyet, míg az SPD három tárcát vezet. Tomio Okamura személyében az SPD adja a képviselőház elnökét is. A kormányoldalnak a 200 tagú parlamenti alsóházban 108 képviselője van.

A Politico írásában kiemeli, hogy Babis visszatérése komoly fejfájást okozhat Brüsszelnek, ugyanis a cseh politikus több kérdésben is közös nevezőre juthat Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnökkel. Az, hogy az új prágai kormányfő pontosan milyen álláspontot képvisel a meghatározó uniós kérdésekben, hamarosan kiderülhet, ugyanis Babis még a héten Brüsszelbe utazik, hogy részt vegyen az Európai Tanács ülésén.

A most hivatalba lépett Babis egyébként nemcsak tapasztalt politikus, hanem Csehország egyik leggazdagabb embere. Vagyonát a Forbes magazin 2025 májusában 81 milliárd koronára (1296 milliárd forint) becsülte, ami a leggazdagabb csehek listáján a hetedik helyet jelenti.