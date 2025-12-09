Miközben az OpenAI továbbra is azt állítja, hogy jelenleg nincsenek hirdetések vagy hirdetési tesztek a ChatGPT-ben, addig Mark Chen, a vállalat kutatásai igazgatója elismerte, hogy a vállalat elmaradt a legutóbbi promóciós üzenetekkel, és dolgozik a felhasználói élmény javításán.

Rajta kívül még számos OpenAI vezető igyekezett csitítani az indulatokat, miután számos X-posztban számoltak be a ChatGPT-felhasználók arról, hogy reklámüzeneteket jelentek meg a chatbottal folytatott beszélgetéseik alatt. Az indulatokat tovább tetézte, hogy előfizetéssel rendelkező felhasználóknál jelentek meg a reklámok.

Azonban a Techcrunch cikke alapján ezután zavar keletkezett az OpenAI kommunikációjában: Nick Turley arról beszélt, hogy igencsak zavarbaejtőket a ChatGPT-n megjelenő reklámokról szóló posztok.

Mark Chen ezt követően már egy jóval higgadtabb hangvételű bejegyzésben ismerte el, hogy a probléma nem csupán felhasználói szinten zavaró.

„Egyetértek azzal, hogy mindent, ami reklámnak tűnik, óvatosan kell kezelni, és mi nem teljesítettük ezt a követelményt” – írta. „A modell pontosságának javítása közben kikapcsoltuk ezt a fajta javaslatot. Emellett jobb vezérlőelemeket is keresünk, hogy ha nem találja hasznosnak, akkor ezt lecsökkentheti vagy kikapcsolhatja.” – tette hozzá.