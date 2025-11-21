A Fővárosi Közgyűlés ez idáig egyetlen főpolgármester-helyettest sem választott meg. Ez tovább nehezíti Budapest egyébként sem könnyű helyzetét, ráadásul törvénytelen állapotot eredményezett – írja Facebook bejegyzésében Karácsony Gergely.

Tavaly ilyenkor Kiss Ambrust és Vitézy Dávidot, a jobbkezemet és az egykori ellenfelemet jelöltem erre a feladatra. Ám, a közgyűlés meg sem tárgyalta a javaslatot. Most teszek egy másik javaslatot. Olyan embert jelölök, aki megfelel a törvényi előírásnak – közgyűlési tag, de nem polgármester vagy alpolgármester -, vállalja a feladatot és akiben megbízom. A közgyűlésben egyetlen ilyen ember van: Tüttő Kata

– húzta alá a főpolgármester.

Karácsony kiemelte, hogy Tüttő Kata az egyik legkiválóbb politikus, akivel valaha dolgozott, fiatal kora ellenére a közgyűlés legtapasztaltabb tagja és ezzel párhuzamosan a legmagasabb vezetői tisztséget tölti be, amit magyar valaha elért az Európai Unióban: ő az EU önkormányzati szervezetének, a Régiók Bizottságának az elnöke. Az ottani megválasztását az összes frakció támogatta, beleértve a magyarországi fideszes és ellenzéki önkormányzati politikusokat. A Tiszának ugyan itt nincsenek képviselői, de a Tisza pártcsaládja, az Európai Néppárt is támogatta Kata megválasztását.

„Persze tudom, hogy a Fővárosi Közgyűlés többségének a szemében ezek az értékek keveset érnek. A 2026-os parlamenti választás előtt pedig eleve szinte lehetetlennek tűnik feloldani a fővárosi politikai patthelyzetet. Ezért azt javaslom a közgyűlésnek, csak jövő júniusig, az új kormány megalakulásáig válasszuk helyettest. Utána úgyis új, remélhetőleg sokkal jobb korszak kezdődik a főváros életében.

Kata pedig azzal szeretné megkönnyíteni a döntést, hogy díjazás nélkül, társadalmi munkában látná el a feladatot.

Ezáltal helyreállítanánk a főváros törvényes működését, kapnánk egy már bizonyított főpolgármester-helyettest és egy fantasztikus „nagykövetet” az EU-ban – zárta sorait Karácsony Gergely.