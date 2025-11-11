Megkezdődött az ezermilliárdos óriásberuházás, ugyanis már meg is jelent a közbeszerzés a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér elérhetőségét javító bontási munkákra, vele pedig a 11,8 milliárd forintos keretszerződés.

Ahogy arról beszámoltunk, a Liszt Ferenc Repülőtér és Budapest belvárosa közötti gyorsvasút megépítését, a repülőtérre vezető úthálózat fejlesztését, valamint a harmadik ferihegyi terminál és egy cargo repülőtér megépítését jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és Lázár János építési és közlekedési miniszter, 2,5 milliárd eurós összköltséggel.

Most a Magyar Építők azt írja, erősen vélhetően ennek a nagyprojektnek az első lépését jelentő közbeszerzés jelent meg a TED-en:

11,8 milliárd forint értékű keretszerződésben keresik a repülőtér közúti elérhetőségének javításához szükséges, ilyen értelemben érintett építmények bontási munkáinak kivitelezőjét.

169 darab, összesen mintegy 341 ezer köbméternyi épületről van szó, melyek közül legalább 30 darab legalább 500 köbméteres. Részlegesen hat épületet kell elbontani. A munkát elvileg két év alatt kell majd elvégeznie a kivitelezőnek.

A feladatokat képezi egyebek között

a felmérési műszaki dokumentáció elkészítése;

a bontási engedélyezési eljárás lefolytatása;

számos különböző bontási feladat, az újrahasznosítást is figyelembe véve;

a hulladék és az építési, illetve bontási törmelékek elszállítása és elhelyezése;

kommunális szilárd hulladék szállítása, és elhelyezése;

illetve épületek alapozásának megerősítése, építése;

valamint statikai szakvélemény készítése is.

Azt is megjegyzik, az Építési és Közlekedési Minisztérium az ajánlatokat december 18-án 12 óráig várja.